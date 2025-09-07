Selektore, gdje su nestali Vanja i Aleksa? Cijela Srbija se ovo pitala u neprospavanoj noći

Čudne odluke selektora Svetislava Pešića u porazu Srbije od Finske, prije svega kada se pogleda minutaža naših igrača. Tako je Vanja Marinković bio potpuno zaboravljen, a Avramović je presjedio skoro cijelo drugo poluvrijeme.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Eurobasketu 2025, pošto je zaustavljena već u osmini finala iako je opet važila za najvećeg favorita na turniru. Prije tri godine Srbiju je šokirala Italija, a sada se bez medalje vraća zbog Finske (92:86) koja ju je nadigrala u meču u kome je teško definisati šta je to pošlo po zlu?

Vodila je Srbija u jednom dijelu utakmice, djelovalo je da se vraća, međutim ofanzivni skok (čak 20 ih imali Finci) i loša selekcija faulova uticala je da u finišu izgubi konce. Srbija je igrala samo preko Jokića (33 poena), trojku u završnici postigao je i Nikola Jović (20 poena), dok su praktično svi ostali igrači imali beznačajne uloge ili one nisu bile jasno definisane, tako da ni košarkaši nisu znali šta bi to trebalo da rade.

Gdje su nestali Vanja i Aleksa?

Kada se "pročešlja" statistika Srbije sa meča protiv Finske u oči upada alarmantno mala minutaža za Vanju Marinkovića i Aleksu Avramovića. Marinković, koji je poznat kao igrač uloge u reprezentaciji Srbiji, sposoban da veže nekoliko trojki i odigra dobru odbranu - igrao je samo pet minuta bez učinka. Prethodno je protiv Portugala, Češke i Turske igrao i tri puta duže, dok je nešto manju minutažu imao protiv Estonije i Letonije.

"Jeste vidjeli, ne bih da produžavam, ali ste vidjeli da je Vanja Marinković koji je ušao s klupe i trener ih nekad zaboravi, ili je imao neke planove, pa onda uđe Vanja i polomi se. Dao je dodatnu snagu timu. Tim je iznad svih nas. Dužni smo da se tako ponašamo. To treba tako nastaviti. Biće teških utakmica i moramo da izađemo složni i jaki iz toga. To je garancija uspjeha", rekao je Pešić poslije meča sa Češkom, ali je izgleda ovoga puta opet zaboravio Marinkovića, pošto drugo objašnjenje nije ni ponudio.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Slična situacija je i sa Avramovićem koji je u srpskoj reprezentaciji poznat prije svega po vrhunskoj odbrani i energiji koju daje kad je na terenu. Imao je manju povredu protiv Turske, a protiv Finske je igrao nešto manje od 17 minuta, ali je nešto čudno kod njegove minutaže u drugom poluvremenu.

Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Izašao je na 6:50 do kraja treće četvrtine i vratio se na 23 sekunde do kraja utakmice, što selektor nije objasnio obraćajući se na kraju medijima.

Šta je Pešić pričao poslije debakla Srbije?

Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Nije direktno govorio o svojim košarkašima poslije meča Svetislav Pešić, ali je iz njegovog govora moglo da se zaključi da nisu svi bili potpuno zdravi. Znamo da je Bogdanović otpao zbog povrede već u drugom kolu, da su Vukčević i Avramović imali povrede, ali ne i kakav je to "virus" zavladao.

"Atmosfera? Nismo mi dobijali utakmice na atmosferu i pravili medalje na atmosferu. Dobija se na kvalitet, pripremu i na kraju krajeva i na znanje. Ništa se nije desilo što se ne dešava i u drugim utakmicama. Možemo da tražimo naša opravdanja. Realna je situacija da na ovakvoj utakmici i turniru stvarno moraš da budeš bolje fizički pripremljen. Mi nismo bili na tom nivou. Falilo nam je tih stvari, nekoliko igrača je večeras igrali pod povredom. Ušao nam je virus u ekipu, u smislu bolesti, i Jović je imao problem da uopšte nije ni trenirao osim danas prijepodne", naglasio je Pešić.

Vidi opis Selektore, gdje su nestali Vanja i Aleksa? Cijela Srbija se ovo pitala u neprospavanoj noći Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 20 / 20

Da li je to razlog zašto je selektor zaboravio na Marinkovića i Avramovića nismo saznali, iako je o tome vjerovatno čitava Srbija razmišljala ove neprospavane noći...

Nažalost, nismo stigli ni da razmišljamo o onome što sledi za srpsku košarku, a malo je reći da će biti problematično.