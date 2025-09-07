logo
FIBA odmah utrljala so na ranu cijeloj Srbiji: "Ovo je jedno od najvećih iznenađenja ikad"

Autor Milutin Vujičić
Poraz Srbije od Finske bio je potpuno šokantan čak i za FIBA.

FIBA šokirana ispadanjem Srbije Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije došla je na Eurobasket kao prvi favorit takmičenja, a kako i ne bila kada je u njenom sastavu najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić. Međutim, kao ni prije dvije godine u Pragu i Berlinu, to nije mnogo značilo pošto je Srbiju sada zaustavila Finska (92:86) i poslala "orlove" kući.

Malo ko je očekivao da Srbija, uz sve probleme koje je imala, može da ispadne od Finske, ali se i to desilo tako da je FIBA na svojim nalozima na društvenim mrežama takođe istakla da je šokirana.


"Iznenađenje vijeka. Finska je izbacila Srbiju i Nikolu Jokića s Eurobasketa", stoji u objavi Svjetske košarkaške federacije.

Takođe, FIBA je na to dodala i da je je "Finska napravila jedno od najvećih iznenađenja u istoriji košarke", pa zato ne čudi ni način na koji su košarkaši iz Skandinavije proslavili ovu pobjedu, svoju najveću u istoriji. Pogledajte kako je izgledalo njihovo veliko slavlje, dok su igrači Srbije pognutih glava izlazili s parketa:


Podsjetimo, selektor Pešić je opravdanje našao u "virusu koji je ušao u svlačionicu", dok nismo čuli razloge zbog kojih su minuti kod naših igrača bili čudno raspoređeni, prije svih se to odnosi na Avramovića i Marinkovića.

Tagovi

FIBA Eurobasket 2025 košarka

