"Crni oblaci su se nadvili nad Srbijom": Dončić u šoku zbog eliminacije "orlova"

Saša Dončić osvrnuo se na eliminaciju Srbije u osmini finala Eurobasketa.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Otac jednog od najboljih košarkaša na svijetu Luke Dončića Saša govorio je o debaklu reprezentacije Srbije na Eurobasketu. Izabranici Svetislava Pešića eliminisani su od selekcije Finske u osmini finala, a u Rigu su stigli sa perfektno odrađenim pripremama i ubjedljivom pobjedom protiv Slovenije koja se domogla četvrtfinala.

Dončić, koji trenutno obavlja funkciju sportskog direktora KS Slovenije kaže da je jedan slab meč na velikim takmičenjima dovoljan za senzaciju.

"Mislim da smo bili šokirani, kao i svi poslije poraza od Finske. Nemam previše prava da komentarišem, ali to je ono što se dešava na Evropskom prvenstvu. Jedna slaba utakmica - ispadneš i ideš kući. A Srbija je bila među glavnim favoritima za zlatnu medalju. Vidimo dosta iznenađujućih rezultata, i Gruzija je pobijedila Francuze, koji su takođe bili među tri kandidata za medalju. Prethodno je Crna Gora ispala od Velike Britanije. Letonija je izgubila od Litvanije koja je imala dva povrijeđena plejmejkera. Na kraju krajeva, svi su očekivali pobjedu Italije nad Slovenijom, pa… Dešavaju se rezultati koji nisu bili u planu", rekao je Saša Dončić za "Meridian sport".

Raduje ga to što će srpski navijači u nastavku prvenstva navijati za Sloveniju koja u četvrtfinalu ima najteži mogući zadatak - reprezentaciju Njemačke.

"Meni je drago zbog toga, ali poslije ulaska u četvrtfinale smo ostali na zemlji. Nema euforije. Znamo da imamo svoje šanse protiv Njemačke, ali očekujem tešku utakmicu. Ipak su Nijemci uz Turke glavni kandidati za zlato u ovom trenutku. Ipak, to je jedna utakmica, pa ćemo vidjeti. Već kad smo se u novembru kvalifikovali na Evrobasket, to je već bio lijep uspjeh za ekipu koja je igrala. Prolazak grupe je dodatni uspjeh, a prolazak u četvrtfinale… Sada je pritisak potpuno nestao i uživaćemo. Ne znači to da ćemo se predati, uživaćemo, ali psihički pritisak nemamo.“

Srbija je imala nekoliko povreda tokom najavljenog pohoda na zlato, a povreda Bogdana Bogdanovića je bila nenadnokadiv hendikep.

"Čitao sam novine i znam da su bili bolesni, da je bilo korone, povreda Bogdanovića, Vukčevića. Crni oblaci su se nadvili nad Srbijom, a usput su naletjeli na sjajnu Finsku. Izostanak Bogdana je veliki hendikep i mnogo je uticalo”, zaključio je Dončić stariji.