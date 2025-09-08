logo
FIBA objavila poražavajuće vijesti: Evo koja je Srbija završila na Eurobasketu 2025

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srbija je prošla put od apsolutnog favorita do ispadanja u osmini finala Evropskog prvenstva.

Nikola Jokić Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Dva glavna favorita za osvajanje zlatne medalje na Eurobasketu - Srbija i Francuska ispale su već u osmini finala, pošto su Finci i Gruzini režirali senzaciju u Rigi. Izabranici Svetislava Pešića su drugo Evropsko prvenstvo zaredom završili u osmini finala, a sada je poznato koju su poziciji zvanično zauzeli.

FIBA je odredila plasman za eliminisane timove u prvoj nokaut fazi. Pozicija u grupi je bila primarni kriterijum, a zatim njihov rezultat u grupnoj fazi i razlika u poenima. Tako je Srbija zavšila kao 10, dok su Francuzi najbolje rangirani od timova koji su završili takmičenje. Poslije "orlova" slijedi Italija, domaćin Letonija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Portugal i Švedska.

Srbija 10. na Evropskom prvenstvu
Izvor: Fiba basketball

Srbija bila apsolutni favorit

Prije početka evropske smotre Srbija je bila glavni favorit za osvajanje najsjajnijeg odličja na Eurobasketu, ali je nakon poraza od Turske u grupnoj fazi pala na tek treće mjesto. To je bila najava debakla, pošto u grupnoj fazi "orlovi" nisu blistali ni u jednoj utakmici. Iako smo vidjeli da uloga favorita ništa ne znači, sve su prilike da će Njemačka i Turska biti pretendenti na tron, ali da sačekamo.

