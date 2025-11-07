Ovo je novi spisak Bate Mirkovića: Čak 13 "orlića" igra van Srbije

Mlada reprezentacija Srbije u novembru igra dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo 2027.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor mlade reprezentacije Srbije Zoran Bata Mirković objavio je spisak igrača na koje računa u novembarskom "prozoru" kada "orliće" čekaju prijateljske utakmice sa selekcijama Češke (14. novembar od 18.00, Pardubice) i Sjednjenih Američkih Država (18. novembar od 18.00, Bačka Topola).

To su praktično i pripreme za Evropsko prvenstvo 2027. godine, na kome je Srbija domaćin zajedno sa Albanijom, a evo na koga Mirković računa za predstojeće utakmice:

Mlada (U-21) reprezentacija Srbije nastavlja sa pripremama za Evropsko prvenstvo 2027, koje će igrati na domaćem terenu. U novembarskom prozoru ”orlići” će odmjeriti snage

Selektor Zoran Mirković pozvao je 24 igrača za pomenute mečeve:

GOLMANI : Luka Lijeskić (Radnički 1923), Viktor Džodić (Monpelje) i Jovan Miladinović (Zvijezda 09)

: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Viktor Džodić (Monpelje) i Jovan Miladinović (Zvijezda 09) ODBRANA : Stefan Leković (Crvena zvezda), Bojan Kovačević (Kadiz), Aleksej Vukičević (OFK Beograd), Stefan Bukinac (Vojvodina), Andrej Popović (Verona), Boris Matić (Volfsberger), Uroš Ilić (Radnik), Đorđe Petrović (Radnički Niš).

: Stefan Leković (Crvena zvezda), Bojan Kovačević (Kadiz), Aleksej Vukičević (OFK Beograd), Stefan Bukinac (Vojvodina), Andrej Popović (Verona), Boris Matić (Volfsberger), Uroš Ilić (Radnik), Đorđe Petrović (Radnički Niš). VEZNI RED : Stefan Džodić (Almerija), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Ognjen Ugrešić (Partizan), Nemanja Trifunović (Partizan), Milan Aleksić (Krakovija), Lazar Jovanović (Štutgart), Mateja Stjepanović (Moreirense), Aleksa Kuljanin (Železničar) i Jovan Šljivić (OFK Beograd)

: Stefan Džodić (Almerija), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Ognjen Ugrešić (Partizan), Nemanja Trifunović (Partizan), Milan Aleksić (Krakovija), Lazar Jovanović (Štutgart), Mateja Stjepanović (Moreirense), Aleksa Kuljanin (Železničar) i Jovan Šljivić (OFK Beograd) NAPAD: Mihailo Ivanović (Milvol), Jovan Milošević (Partizan), Vanja Vlahović (Specija) i Marko Lazetić (Aberdin)

Mlada reprezentacija Srbije okuplja se u ponedjeljak u Beogradu, nakon dva dana treninga u Sportskom centru FSS očekuje je put u Češku, sa kojom će snage odmjeriti 14. novembra. "Orlići" će po povratku iz Češke trenirati u Novom Sadu do utakmice sa SAD, koja je na programu 18. novembra u Bačkoj Topoli.