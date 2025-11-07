logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je novi spisak Bate Mirkovića: Čak 13 "orlića" igra van Srbije

Ovo je novi spisak Bate Mirkovića: Čak 13 "orlića" igra van Srbije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Mlada reprezentacija Srbije u novembru igra dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo 2027.

Spisak mlade reprezentacije Srbije Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor mlade reprezentacije Srbije Zoran Bata Mirković objavio je spisak igrača na koje računa u novembarskom "prozoru" kada "orliće" čekaju prijateljske utakmice sa selekcijama Češke (14. novembar od 18.00, Pardubice) i Sjednjenih Američkih Država (18. novembar od 18.00, Bačka Topola).

To su praktično i pripreme za Evropsko prvenstvo 2027. godine, na kome je Srbija domaćin zajedno sa Albanijom, a evo na koga Mirković računa za predstojeće utakmice:

Mlada (U-21) reprezentacija Srbije nastavlja sa pripremama za Evropsko prvenstvo 2027, koje će igrati na domaćem terenu. U novembarskom prozoru ”orlići” će odmjeriti snage 

Selektor Zoran Mirković pozvao je 24 igrača za pomenute mečeve:

  • GOLMANI: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Viktor Džodić (Monpelje) i Jovan Miladinović (Zvijezda 09)
  • ODBRANA: Stefan Leković (Crvena zvezda), Bojan Kovačević (Kadiz), Aleksej Vukičević (OFK Beograd), Stefan Bukinac (Vojvodina), Andrej Popović (Verona), Boris Matić (Volfsberger), Uroš Ilić (Radnik), Đorđe Petrović (Radnički Niš).
  • VEZNI RED: Stefan Džodić (Almerija), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Ognjen Ugrešić (Partizan), Nemanja Trifunović (Partizan), Milan Aleksić (Krakovija), Lazar Jovanović (Štutgart), Mateja Stjepanović (Moreirense), Aleksa Kuljanin (Železničar) i Jovan Šljivić (OFK Beograd)
  • NAPAD: Mihailo Ivanović (Milvol), Jovan Milošević (Partizan), Vanja Vlahović (Specija) i Marko Lazetić (Aberdin)

Mlada reprezentacija Srbije okuplja se u ponedjeljak u Beogradu, nakon dva dana treninga u Sportskom centru FSS očekuje je put u Češku, sa kojom će snage odmjeriti 14. novembra. "Orlići" će po povratku iz Češke trenirati u Novom Sadu do utakmice sa SAD, koja je na programu 18. novembra u Bačkoj Topoli.

Možda će vas zanimati

Tagovi

omladinski fudbal orlići Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC