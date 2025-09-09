Najluđi meč u istoriji srpske reprezentacije: Ispustila 4 gola prednosti, pa osvojila trofej

Nevjerovatno je kako su U-19 reprezentativci Srbije osvojili trofej u Subotici

Omladinska reprezentacija Srbije osvajač je 31. izdanja memorijalnog turnira ”Stevan Ćele Vilotić” u nevjerovatnom meču protiv Portugala, 6:5. Izabranici selektora Gordana Petrića ispustili su čak četiri gola prednosti, pa na kraju podigli pehar, nakon što su u ranijoj fazi turnira savladali i Crnu Goru (4:0) i Mađarsku (3:1).

Dakle, kako se dogodilo da Srbija ispusti četiri gola prednosti, pa pobijedi?

”Orlići” su otvorili meč gotovo savršeno. Poslije 6 minuta stigli su do prednosti golom Jovana Milosavljevića, da bi već u 21. minutu na semaforu stajao rezultat 2-0, a stijrelac je bio Đorđe Ranković. Tu nije bio kraj, pošto su izabranici Gordana Petrića duplirali prednost za svega 3 minuta igre.

U 28. minutu meča Srbija je vodila rezultatom 4-0, a dvostruki strijelac za naš tim bio je Luka Zarić, hitronogi talenat Crvene zvezde. A onda, potpuni obrt! Portugalci su uspjeli da u 37. minutu smanje prednost ”orlića” na 4-1 sa bijele tačke preko Gonsavlesa, a u nadoknadi prvog dela igre istu prepolovili, strijelac je bio Blopa, pa se na odmor otišlo rezultatom 4-2. Može se reći da je ova utakmica pokazala sve čari fudbala, jer su gosti poslije svega 3 minuta igre u nastavku stigli do - izjednačenja! Portugal je golovima Ruija Silve u 46. i Patraa u 47. minutu igre nadoknadio čak četiri (!) gola zaostatka.

Uzbuđenjima tu nije bio kraj, jer su obje ekipe nastavile sa napadačkom, otvorenom igrom i žargonski rečeno "totalnim fudbalom". Igralo se na gol više, a naredni na potezu bili su omladinci Srbije, koji su se golom Srđana Borovine u 70. minutu meča ponovo vratili u prednost – 5:4. Potom, Portugal u završnici, u 84. minutu igre ponovo stiže do izjadnačenja preko Fransiska Silve, ali posljednju riječ na ovom meču imao je srpski tim, koji je zadao konačan udarac u 88. minutu igre, ponovo golom Srđana Borovine, bisera Vojvodine koji je i postavio konačnih – 6:5.

Selektor Gordan Petrić uvrstio je na svoj spisak U-19 reprezentacije Srbije ovog septembra navedene igrače:

Golmani: Lazar Balević (Napredak), Vladan Čarapić (Čukarički), Vuk Draškić (OFK Beograd),

Odbrana: Strahinja Stojković (Sent Etjen, Francuska), Stefan Mladenović (TSC), Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar), Nikola Simić (Partizan), Andrej Pavlović (OFK Beograd), Veljko Prodanić (Voždovac), Stefan Petrović (Partizan),

Sredina terena: Andrej Bačanin (Bazel 1893, Švajcarska), Vasilije Novičić (IMT), Jovan Milosavljević (Železničar), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Luka Zarić (Grafičar), Uroš Đorđević (Crvena zvezda), Đorđe Ranković (Grafičar), Bogdan Kostić (Partizan), Ognjen Bondžulić (Mladost, Lučani)

Napad: Luis Zečević - Džon (Arsenal, Engleska), Srđan Borovina (Vojvodina), Edvard Ibrović -Flečer (Mančester junajted, Engleska), Aleksa Damjanović (Crvena zvezda), Aleksa Trajković (Spartak).

Ovaj turnir bio je i jedna od posljednjih provera pred prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

STRELCI: 1-0 Milosavljević u 6′, 2-0 Ranković u 21′, 3-0 Zarić u 25′, 4-0 Zarić u 28′, 4-1 (penal) Goncvales u 37′, 4-2 Blopa u 45+1′, 4-3 R. Silva u 46′, 4-4 Patrao u 47′, 5-4 Borovina u 70′, 5-5. F. Silva u 84′, 6-5 Borovina u 88′.

STADION: Gradski stadion u Subotici.

SRBIJA: Čarapić, Stojković, Petrović, Radić, Hadžimujović, Makević (k) (od 46′ Novičić), Milosavljević (od 60′ Mladenović), Kostov (od 60′ Trajković), Zarić (od 46′ Đorđević), Ranković (od 46′ Kostić), Damjanović (od 46′ Borovina)

PORTUGAL: Fereira (k), Felicisimo, Trovisko, Simoeš, Goncalves, G. Silva, R. Silva, Blopa, Soareš, Souza, Kunja.

