Trivunović sa 10 golova predvodio Borac protiv Bosne: "Lešinari su nam osmi igrač, bolji smo 20-30 posto kad su tu!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Mladi bek Borca m:tel zaustavio se na 10 pogodaka u večerašnjem susretu.

Nikša Trivunović Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca m:tel veoma lako su izašli na kraj sa visočkom Bosnom.

U Boriku, u meču 16. kola, trijumfovali su rezultatom 42:25, a najistaknutiji pojedinac u taboru domaćih bio je Nikša Trivunović sa 10 pogodaka.

"Opravdali smo ulogu favorita. Znali smo da ulazimo u utakmicu kao ekipa za koju se pretpostavlja da će pobijediti. Međutim, ovakve utakmice su pretežno najteže. Ekipa se opusti, misli da će lagano, ali ne može, mora se svaka utakmica ići 100 posto i dati maksimum. Tako smo i danas, svako je dao sve od sebe na terenu, pobijedili smo uvjerljivim rezultatom. Uzeli smo dva boda i napravili dobru uvertiru za utakmicu protiv Izviđača, trenutno prvoplasirane ekipe (25. februar, op.a.)", istakao je Trivunović, pohvalivši sjajan ambijent u dvorani.

"Odlično, stvarno, prelijepo je kad je pun Borik. Kad dođe ovoliko ljudi da pogleda rukomet, stvarno je prelijepo, pogotovo kad dođu naši najvatreniji navijači Lešinari. Oni su nam bukvalno osmi igrač, čak mogu da kažem da smo 20-30 posto bolji kad oni dođu i navijaju za nas. Nosi nas ta atmosfera i stvarno bih se zahvalio njima, ali i svim ljudima koji su večeras izdvojili vrijeme da dođu, pogledaju rukomet i navijaju za nas."

(mondo.ba)

