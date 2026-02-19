Borac želi bodove protiv Bosne: Pobjeda i brži i efikasniji napad!

Crveno-plavi dočekuju Bosnu iz Visokog i žele novu pobjedu.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Rukometaši Borca u 16. Kolu Premijer lige BIH dočekuju Bosnu iz Visokog.

Crveno-plavi su dobro otvorili sezonu pobjedom protiv Konjuha, a sada žele da nastave pobjednički niz.

"Rezultatske ambicije Borca su uvijek iste, pogotovo kad igramo u Boriku. Pored toga imamo sitne ambicije u svakoj utaknici, pa i ovoj. Pored rezultata želimo da zadržimo intenzitet igre, da budemo uigraniji i konkretniji u napadu.Želimo da se uigraju Amar i Vranješ, dobili smo dodatne opcije. Na tome smo radili u prethodnom periodu. Želimo da iskoristimo napade i budemo brži", rekao je Mikić.

"Želimo pobjedu i da napravimo uvertiru za ono što slijedi, a to su 3 utakmice u sedam dana. Tu ćemo morati da vodimo računa o rotaciji i umoru", dodao je on.

Borac je bio na mini-pauzi jer je u međuvremenu odgođena utakmica protiv Izviđača zbog obaveza "skauta" u Evropi.

"Ova pauza može da bude mač sa dvije oštrice jer smo izgubili momentum nakon one pobjede, a tu je i ono što uvijek kažem da ekipe dolaze u Borik rasterećene, tako da moramo da budemo maksimalno skoncentrisani. Pozivam publiku, dolazak su najavili i Lešinari, njihova podrška izvlače uvijek više od nas i želimo da im se odužimo dobrom igron. Ovih dana je lijepo biti dio Borca, dvorana je ispunjenija, lijepo je igrati. Klub je stao na noge, sve je organizovanije i ponosan sam na sve što se dešava unutar i oko kluba", istakao je Mikić

Srednji bek Borca Amar Herić rekao je da se dobro uklopio od dolaska u Borac.

"Iskreno, bolje mi je nego što sam se nadaom prvi put sam sam otišao od kuće i navikavam se i bolje nego što sam mislio. Radim sa trenerom i ekipom, dosta je vremena posvećeno meni i vjerujem da će u kratkom roku sve biti kako treba", rekao je Herić.

Priznao je novajlija Borca da duel protiv Visokog ima poseban značaj za njega.

"Očekujem pobjedu i pozivam publiku da nas podrži. Atmosfera je bila sjajna protiv Konjuha i ta podrška nam mnogo znači.

Bosna Visoko je ekipa gdje sam počeo da igram, tako da kod mene iskreno ima blage nervoze, ali vjerujem da će to sve najbolje proći i da ćemo pobijediti", rekao je srednji bek Borca.