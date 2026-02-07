logo
Amar Herić nezadovoljan s 10 postignutih golova na debiju: Tek se uigravam u Borcu m:tel!

Autori Goran Arbutina Autori Nebojša Šatara
0

Mladi bek Borca m:tel Amar Herić, koji je ove zime stigao iz Vogošće, bio je junak pobjede nad Konjuhom na otvaranju proljećne sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Amar Herić nezadovoljan iako je dao 10 golova za RK Borac na debiju Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučani su prvenstveno zahvaljujući Herićevim golovima - čak 10 stigli do dva boda u duelu sa ekipom iz Živinica (26:21), ali mladi rukometaš nije bio zadovoljan svojom partijom.

"Dobra je bila utakmica, ali ja iskreno nisam zadovoljan svojom igrom, imao sam dosta golova iz penala a uvijek može bolje. Loše sam napadao jer se tek uigravam s ovom ekipom, nadam se da će biti bolje u budućnosti. Lošije sam se kretao, ali vjerujem da ću napredovati. Tek mi je 21 godina i preda mnom je budućnost. Vjerujem da ću napredovati s trenerom (Mirko Mikić) i sa ovim timom", rekao je mladi Herić.

Na konstataciju da je postigao 10 pogodaka i bio najefikasniji akter meča, slegnuo je ramenima.

"Biće boljih dana, za mene je ovo loša utakmica, ali bitno je da smo pobijedili i nadam se da će u budućnosti nastaviti s trijumfima. Borac je stvarno organizovan klub, sve su mi omogućili, treninzi su odlični, sa svima u ekipi imam odlične odnose, družimo se...Upao sam u ekipu, iskreno malo sam se iznenadio, svi su odlični. Trener Mikić mnogo radi sa mnom, sugeriše mi dosta stvari, tako da vjerujem da ću mnogo napredovati", dodao je novi igrač crveno-plavih.

(MONDO)

