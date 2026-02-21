Borac m:tel deklasirao Bosnu! Crveno-plavi na plus 17 u Boriku

Izabranici Mirka Mikića deklasirali su rivala pred svojom publikom.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Borac m:tel je deklasirao visočku Bosnu u večerašnjem duelu u Boriku!

Od prvog trenutka meča 16. kola izabranici Mirka Mikića uspostavili su ubitačan tempo, koji gosti nisu mogli da isprate, pa su meč završili sa zaostatkom od 17 golova:

BORAC M:TEL – BOSNA VISOKO 42:25

Do sedmog minuta, banjalučki tim je postigao isto toliko pogodaka, pa je klupa Bosne bila primorana da zatraži tajm-aut. Nakon minuta odmora, Visočaci su uspjeli da spoje dva pogotka, ali je Borac odmah "sasjekao" blagi nalet gostiju.

Kreirao je mini-seriju 3:0, od čega su dva gola bila djelo Sergeja Ševe. Prvim pogotkom Nikše Trivunovića, Borac m:tel je na isteku 15. minuta prvi put odmakao osam koraka (12:4), da bi u 21. minutu, kada je mrežu Bosne zatresao Arsenije Bubić iz kontranapada, prednost Borca prvi put bila dvocifrena (16:6).

Do odlaska na odmor, Mikićev tim je uvećao kapital za još tri gola, za 23:10 pred drugi dio, u kojem je posao rutinski priveden kraju.

Borac m:tel je lako održavao stečenu razliku, a u par navrata je i uvećao do maksimalnih 17 golova prednosti, koliko je bilo i nakon posljednjeg oglašavanja sirene.

Prvo ime utakmice bio je Nikša Trivunović sa 10 golova. Miloš Nježić se zaustavio na 7, Amar Herić na 6, dok je golman David Momić, koji je dobio šansu u drugom poluvremenu, ostvario 10 intervencija. U Bosni, istakao se Ahmed Čabaravdić sa 6 golova.

Naredni meč u Premijer ligi BiH Borac m:tel će odigrati u srijedu (25. februar), kada će gostovati Izviđaču, u zaostalom derbiju 15. kola.

