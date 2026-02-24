"Zmajići" saznali rivale na Evropskom prvenstvu!

Rukometaši BiH do 20 godina nastupiće na EP u Rumuniji predstojećeg ljeta.

Izvor: RS BiH

Rukometna reprezentacija BiH uzrasta do 20 godina nastupiće predstojećeg ljeta prvi put na Evropskom prvenstvu.

Kontinentalna smotra održaće se od 8. do 19. jula u Rumuniji, a "zmajići" su ovog utorka saznali protivnike u grupnoj fazi.

Bh. rukometaši našli su se, voljom žrijeba, u grupi E, gdje će za protivnike imati domaćina Rumuniju, Švedsku i Izrael.

GRUPA A: Njemačka, Portugal, Francuska, Grčka

GRUPA B: Srbija, Švajcarska, Farska Ostrva, Turska

GRUPA C: Island, Španija, Austrija, Letonija

GRUPA D: Danska, Norveška, Hrvatska, Sjeverna Makedonija

GRUPA E: Švedska, Rumunija, Izrael, Bosna i Hercegovina

GRUPA F: Mađarska, Slovenija, Češka, Poljska

