Bombe padale na Beograd, a Novak otišao kod Hrvata: Srđan nikad neće zaboraviti ovo Nikiju Piliću

Nikola Pilić primio je Novaka Đokovića u svoju kuću i brinuo se o njemu kao o svom sinu.

Izvor: MN PRESS

Nikola Pilić preminuo je jutros u 87. godini u Rijeci i čitav teniski svet tuguje zbog toga. Ostavio je ogroman trag u ovom sportu u kome je prvenstveno pokrenuo revoluciju i bio zadužen za profesionalizaciju i veća prava tenisera, dok ćemo ga takođe pamtiti i kao teniskog oca Novaka Đokovića.

Nole je kao dijete otišao u njegovu akademiju u Minhenu i tamo je stekao ključno tenisko znanje na koje se mnogo puta u karijeri kasnije osvrtao, ostavši do kraja u fantastičnim odnosima sa "Šjor Nikijem" kako ga je zvao.

Primio je Novaka u kuću i pazio na njega

"Bio je četiri i po godine kod mene, više-manje. Tu je i moja supruga jako puno pomogla. U ono doba sam imao par igrača od 16, 17 godina, a on je imao 13. Poslije mjesec dana vidio sam kako se on ponaša, kako gleda i moja supruga je rekla 'Nikola, znaš šta, ovaj mali Đoković kada govori o tenisu, ta rečenica je vrlo slična tvojoj...", kazao je Pilić u intervjuu za "K1 televiziju" prije nekoliko godina, prisjećajući se kako je Nole došao kod njega poslije NATO agresije na SR Jugoslaviju.

"U svakom slučaju, kada je imao 14 godina... Za Gorana Ivaniševića je 2000. godina bila katastrofalna, izgubio je 19 puta zaredom u prvom kolu, došao je kod mene sa dosta kila više... Kako sam ja nevjerovatno lud što se tiče profesionalizma, igrao sam i subotom i nedjeljom i u nedjelju smo igrali do 16, a onda sam mu rekao:

"Odigraj par minuta sa ovim malim sa crnom kosom", kazao sam mu.

"Rekao mi je 'Hoću šjor Niko, hoću", odgovorio mi je.

"Igrali su 20 minuta, Novak je bio kao hipnotisan. U tih 20 minuta nije bacio nijednu loptu u mrežu. Da li je to moguće? Možda je neka izašla napolje, a možda je neka izašla van linije, ali nijedna u mrežu. Tada je Goran rekao 'Od ovog malog bi moglo da bude nešto', dodao je Pilić.

Kako su se slagali Pilić i Srđan Đoković?

Oduševljen je bio Pilić što kod Novaka prepoznaje samopouzdanje, ono koje je vidio i kod njegovog oca Srđana Đokovića, koji ga je molio da primi Noleta na njegovu akademiju.

"Postao sam uvjeren kao i njegov otac, da će biti jako dobar igrač. Nisam znao da će biti 'Broj 1', ali sam znao da će biti izvrstan igrač. Na kraju, nije imao ni 16 godina, a osvojio je prvenstvo Evrope do 16. Onda sam došao ovdje i osvojio je prve ATP poene", prisjetio se Pilić.

"Moram iskreno da kažem da smo Srđan i ja, kada je Novak imao 15 godina, bili uvjereni da će igrati vrhunski tenis. Nismo znali da li će biti 'Broj 1', ali da će igrati vrhunski tenis. I moram da kažem da je Srđan uvijek poštovao moje mišljenje i nikad mu neću zaboraviti. Napravio je neke stvari koje sam ja rekao da bi trebalo da napravi i uvijek je stajao iza Novaka, u svakoj situaciji. Znam da je eksplozivan, da zna da kaže nekad i što ne bi trebalo, ali u tom periodu bio je jako važan za Novaka. Ne bih rekao da Novak bez njega 'nikad' ne bi nešto ostvario, ali puno teže", dodao je Pilić.

"Moja supruga Mia i ja smo ga u to doba primili znajući šta se događa 1999. godine, primili smo ga skoro kao našeg sina. Zahvaljujući mojoj supruzi više nego meni", naglasio je on.

Za Pilića nema dileme - Novak je najveći

Već godinama unazad Niki Pilić isticao je da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena i jako se radovao njegovom rušenju rekorda po broju grend slemova, osvajanju zlata na Olimpijskim igrama u Parizu...

"Pored toga što je najbolji igrač svih vremena, on je kao čovjek izvanredan, a to je ono što fascinira. Ima igrača koji su jako dobri igrači, ali kao ljudi i nisu najbolji i pokazali su se tako kod nekih stvari. Kod Novaka to moram da naglasim. A, obično treneri daju jako puno, a dobiju jako malo, a ja sam od njega dobio jako puno. Od Novaka sam tražio samo jedno... Što kažu Grci - komponenta zahvalnosti kod čovjeka je najvažnija komponenta. A, kod Novaka sam to dobio i jako sam zadovoljan s tim što sam dobio. Davao sam jako puno"

"Bez obzira na bilo šta, moje mišljenje o Novaku kao igraču i čovjeku je jednostavno tako, ne zato što sam mu puno toga dao. I Srđan Đoković zna, gledao je kada sam trenirao i kada sam bio i jači od njega kao igrač, ali on jednostavno jako zna šta bi trebalo da radi, šta ne bi trebalo. On je moja očekivanja nadmašio", zaključio je tada Pilić.