Nikola Pilić oduševljen je uspjehom Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković osvojio je jedinu titulu koja mu je nedostajala - uzeo je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. U finalu na pariskoj šljaci savladao je Karlosa Alkaraza u dramatičnom meču (7:6, 7:6). Među ljudima koji su vjerovali i navijali za srpskog asa bio je Nikola Pilić.

Noletov "teniski otac", kako ga često naziva, oglasio se i istakao da je bio ubijeđen u njegov uspjeh u Francuskoj.

"Nisam iznenađen, dao sam jedan intervju prije finala i bio sam jedan od malobrojnih koji je rekao da Novak ima šansu za zlato ako nađe ritam i igra u šestoj brzini. Niko to nije rekao unaprijed, većina medija je pisala da će to da bude formalnost za Alkaraza, prije svega zbog finala Vimbldona koje je Đoković odigrao veoma loše. Znam Đokovića bolje od ostalih, vjerovao sam da ima šansu, njegov stav je bio nevjerovatan, jer je znao da mu je to posljednja šansa", rekao je Pilić za njemački "Tenis magazin."

Vjeruje da će Srbin da igra bar još godinu ili dvije, a napravio je poređenje Italijana i Španca.

"Karlos je veoma zreo talenat, najzreliji je od svih u svojoj generaciji. Volim i Sinera, ali je Karlos veći talenat za mene. Igra nevjerovatan tenis. Međutim, Novak je stari majstor, to je neki drugi kalibar. Ne želim da zvučim previše subjektivno, ali je pet puta proglašavan za najboljeg sportistu godine, a to nisam ja rekao već neki drugi ljudi. Siner, Alkaraz i ostali mladi teniseri su nova generacija i preuzeće tenis za jedno godinu ili dvije, tada će Nole imati 39 godina, neće moći da radi iste stvari kao sa 29. Evo, ja imam 85 godina i danas sam odradio trening sa jednim dječakom i djevojčicom i uživam u tome, uživam u životu."

Vidi opis Đokovića znam bolje od ostalih! Javio se Novakov teniski otac i otkrio kad će da ode u penziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 14 / 14

Osvrnuo se na operaciju meniskusa i probleme koje je Novak imao sa koljenom. "Imao je problem na Rolan Garosu, vidjelo se da mu je jedna noga 'mekanija' od druge. Srećom, imao je oko sebe doktore kojima je vjerovao, svuda su bili sa njim i postarali se da mu pomognu sa koljenom. Možda je malo sporiji nego što bi inače bio, ali bez te operacije ne bi mogao da nastavi. Danonoćno je radio na tom koljenu da bi bio spreman, zato sam još srećniji zbog osvojenog zlata."

Na pitanje da li su i dalje u kontaktu, Niki je dao odgovor koji je sve objasnio. "Kada je bila promocija filma o meni u Beogradu Novak je trebalo da ide u Nicu i da se sprema za turnir U Monte Karlu. Otkazao je taj let, došao je da bude uz mene i moju porodicu u Beogradu. Film je dobar, osvojio je već 35 nagrada, a Novakov potez sve govori o njemu. Promijenio je svoj plan, jer mu je to bilo važno", zaključio je Pilić.

Vidi opis Đokovića znam bolje od ostalih! Javio se Novakov teniski otac i otkrio kad će da ode u penziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 10 10 / 10