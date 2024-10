Pilić primio Novaka u kuću kao sina: "Srbi su me slušali, Srđan Đoković radio šta sam rekao"

Priča o teniskom odrastanju i usponu Novaka Đokovića ne može se ispričati bez Nikole Pilića. Preuzeo je njegov teniski razvoj

Nikola Pilić (85), legenda jugoslovenskog i svjetskog tenisa, poznati je hrvatski stručnjak koji je početkom vijeka pet godina u svojoj akademiji u Njemačkoj učio Novaka Đokovića tenisu, profesionalizmu i životu.

Poslije važnih lekcija koje je naučio od Jelene Genčić u Beogradu, Novak je u septembru 1999, nedugo poslije NATO agresije, otišao u Minhen kod Nikole Pilića i nekadašnji finalista Rolan Garosa (1973. godine) odmah je vidio kakav biser ima pred sobom.

"Bio je četiri i po godine kod mene, više-manje. Tu je i moja supruga jako puno pomogla. U ono doba sam imao par igrača od 16, 17 godina, a on je imao 13. Poslije mjesec dana vidio sam kako se on ponaša, kako gleda i moja supruga je rekla 'Nikola, znaš šta, ovaj mali Đoković kada govori o tenisu, ta rečenica je vrlo slična tvojoj", kazao je Pilić u intervjuu za "K1 televiziju".

Pričao je Pilić i o već čuvenom Novakovom meču kada je kao 14-godišnjak u Njemačkoj igrao na treningu protiv Gorana Ivaniševića.

"U svakom slučaju, kada je imao 14 godina... Za Gorana Ivaniševića je 2000. godina bila katastrofalna, izgubio je 19 puta zaredom u prvom kolu, došao je kod mene sa dosta kila više... Kako sam ja nevjerovatno lud što se tiče profesionalizma, igrao sam i subotom i nedjeljom i u nedjelju smo igrali do 16, a onda sam mu rekao:

"Odigraj par minuta sa ovim malim sa crnom kosom", kazao sam mu.

"Rekao mi je 'Hoću šjor Niko, hoću", odgovorio mi je.

"Igrali su 20 minuta, Novak je bio kao hipnotisan. U tih 20 minuta nije bacio nijednu loptu u mrežu. Da li je to moguće? Možda je neka izašla napolje, a možda je neka izašla van linije, ali nijedna u mrežu. Tada je Goran rekao 'Od ovog malog bi moglo da bude nešto', dodao je Pilić.

Slavni Hrvat sa ponosom ističe još jednu stvar zbog koje je ponosan na Novaka.

"Nikad ništa nije zaboravio, razgovarali smo satima. Uhvatio sam ga i već u 15. godini sam bio uvjeren kao i njegov otac, da će biti jako dobar igrač. Nisam znao da će biti 'Broj 1', ali sam znao da će biti izvrstan igrač. Na kraju, nije imao ni 16 godina, a osvojio je prvenstvo Evrope do 16. Onda sam došao ovdje i osvojio je prve ATP poene".

Kako se slagao sa Srđanom Đokovićem?

"Moram iskreno da kažem da smo Srđan i ja, kada je Novak imao 15 godina, bili uvjereni da će igrati vrhunski tenis. Nismo znali da li će biti 'Broj 1', ali da će igrati vrhunski tenis. I moram da kažem da je Srđan uvijek poštovao moje mišljenje i nikad mu neću zaboraviti. Napravio je neke stvari koje sam ja rekao da bi trebalo da napravi i uvijek je stajao iza Novaka, u svakoj situaciji. Znam da je eksplozivan, da zna da kaže nekad i što ne bi trebalo, ali u tom periodu bio je jako važan za Novaka. Ne bih rekao da Novak bez njega 'nikad' ne bi nešto ostvario, ali puno teže", dodao je Pilić.

"Moja supruga Mia i ja smo ga u to doba primili znajući šta se događa 1999. godine, primili smo ga skoro kao našeg sina. Zahvaljujući mojoj supruzi više nego meni", naglasio je on.

Sarađivali su Đoković i Pilić i u Dejvis kup reprezentaciji koja je Srbiju odvela do trijumfa u tom takmičenju i do čuvene "salatare". Da li ima razlike u mentalitetu između Srba, Hrvata i Nijemaca? Pilić to najbolje zna, jer je osvajao Dejvis kup kao kapiten sa tri reprezentacije.

"Nijemci su skroz drugačiji, oni su kvadratasti i slušaju. Mene svi slušaju, čak i Srbi, možete da zamislite to?", nasmijao se Nikola Pilić. "Ako te ne slušaju, imaš problema. Želim najbolje za njih. Svoje sam odradio u životu, a ako im kažem da ne bi bilo loše da taj i taj odigraju dva seta, oni odigraju. Bez obzira na to da li se vole ili ne vole"

Pilić je u 43 godine napravio 39 igrača u prvih 100. I to niko osim njega nije uradio "Dobar nos, veliki rad i 'know-how', odnosno znanje", prepričao je ukratko tajnu svog uspjeha. I koga god da napravi u budućnosti, jer nema namjeru da stane, i bez obzira na sve što je ostvario, zauvijek će prije svega ostati upamćen kao učitelj najvećeg svih vremena. I nije samo zbog toga ponosan na Đokovića.

"Pored toga što je najbolji igrač svih vremena, on je kao čovjek izvanredan, a to je ono što fascinira. Ima igrača koji su jako dobri igrači, ali kao ljudi i nisu najbolji i pokazali su se tako kod nekih stvari. Kod Novaka to moram da naglasim. A, obično treneri daju jako puno, a dobiju jako malo, a ja sam od njega dobio jako puno. Od Novaka sam tražio samo jedno... Što kažu Grci - komponenta zahvalnosti kod čovjeka je najvažnija komponenta. A, kod Novaka sam to dobio i jako sam zadovoljan s tim što sam dobio. Davao sam jako puno"

"Bez obzira na bilo šta, moje mišljenje o Novaku kao igraču i čovjeku je jednostavno tako, ne zato što sam mu puno toga dao. I Srđan Đoković zna, gledao je kada sam trenirao i kada sam bio i jači od njega kao igrač, ali on jednostavno jako zna šta bi trebalo da radi, šta ne bi trebalo. On je moja očekivanja nadmašio"