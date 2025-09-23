Kinezi stavili Novaka Đokovića ispred Sinera i Alkaraza: "Izvinite, morali smo nekoga da dodamo"

Organizatori turnira u Šangaju potvrdili su da će Novak Đoković da igra na tom turniru i napravili su haos na društvenim mrežama. Svi su oduševljeni zbog toga.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković igraće na turniru u Šangaju. Donio je odluku da se vrati u Kinu, tamo gdje ga obožavaju. Organizatori turnira su prvobitno saopštili spisak učesnika na takmičenju, pa su naknadno dodali tu i najboljeg svih vremena.

"Izvinite, morali smo da dodamo nekoga", napisali su na društvenim mrežama i napravili haos. Stavili su ga u sredinu, u sam centar, između Karlosa Alkaraza i Janika Sinera i pokazali koliko ga cijene i poštuju.

Oduševili su navijače, dobili su pregršt pozitivnih komentara poput "svaka čast, tako se poštuje najveći ikada". Većina komentara bila je pozitivna na njihov račun zbog tog poteza.

Pored Novaka, Karloas i Janika igraće još i Tejlor Fric, Holger Rune, Ben Šelton, Saša Zverev, Aleks de Minor, Karen Hačanov, Danil Medvedev, Andrej Rubljov, Aleksandar Bublik, Kasper Rud, Jakub Menšik, Tomi Pol... Biće velika konkurencija za titulu na Mastersu u Šangaju.

Sorry, we just needed to add someone#RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/0x1jUyOhBO — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters)September 23, 2025

(MONDO)