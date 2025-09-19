"Da sam ja Đokovićev trener": Poznati stručnjak zna šta je Novakov ključni problem i rado bi pomogao

Francuski trener Patrik Muratoglu vjeruje da Novak Đoković može do novog podviga, ali mora da prebrodi najveću prepreku.

Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković osvojio je sve se što se može osvojiti. Vlasnik je 24 grend slem titule, prošlog ljeta je prigrabio olimpijsko zlato i od tada mu je ponestalo motivacije. Na sve to su se nadovezale sjajne partije više od deceniju mlađih Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, a teniska javnost se pita da li je spreman za još jedan podvig i osvajanje 25. velike titule. Poznati teniski stručnjak Patrik Muratoglu smatra da se to neće desiti ako Đoković ponovo ne počne da vjeruje u sebe.

Poslije poraza u polufinalu US opena dao je pesimističnu poruku, iako je iza Španca i Italijana i dalje prvi naredni favorit na svim turnirima.

"On je najbolji svih vremena bez ikakve sumnje. Ali način na koji govori u posljednje vrijeme osjećam da ne vjeruje da može. Kada je govorio na konferenciji poslije poraza, On u osnovi kaže: 'Ne znam kako mogu to da uradim.' Ako ne vjeruje, onda se to neće desiti", kaže Francuz.

Muratoglu je potom otkrio šta bi uradio da in trenira 38-godišnjeg Đokovića. "Uvjerio bih se da Novak zaista vjeruje da može da ih pobijedi, jer mislim da može. Mislim da je to pitanje motivacije. U njegovoj karijeri, kada je za njega bilo pitanje života ili smrti, uvijek je bio uspješan“, rekao je.

Muratoglu podsjeća kako je Novak pronašao nadljudsku snagu i pobijedio Karlosa Alkaraza u finalu Olimpijskih igara, iako u tom momentu nije bio u pobjedničkom ritmu.

"Mislim da je finale Olimpijskih igara odličan primjer. Karlos i Janik su dominirali i nije ništa osvojio, a onda odjednom dođu Olimpijske igre, i to je titula koju je želio više od svega, i on odigra najbolji meč i pobijedi Karlosa u finalu", kaže Patrik.

Kaže da je jedino rješenje da vrati motivaciju i samopouzdanje, što je sada glavni zadatak Novakovog tima. "Zaista bih razmišljao kako da vratim vatru, to bih mislio. Ne znam da li bih pronašao rješenje, ali to je ono što bih zaista tražio jer mislim da je to jedini ključ."

Đoković će do kraja godine sigurno igrati na dva turnira - egzibicioni turnir u Saudijskoj Arabiji i ATP 250 turnir u Atini. Ipak, možda bi Završni masters mogao da mu vrati samopouzdanje, pošto je to jedan od najuspješnijih turnira za Novaka.