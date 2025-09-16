Grkinja napravila totalnu pometnju na tribinama: Odmah je pala u zagrljaj Novaka Đokovića

Grčka teniserka Marija Sakari srdačno pozdravila Novaka Đokovića koji je pratio meč Grčke i Brazila.

Izvor: Gerda Pardiac/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković se trenutno nalazi u Grčkoj gdje je za vikend prisustvovao mečevima Dejvis kupa u OAKA areni. Srpski as je zajedno sa sinom Stefanom gledao sa tribina okršaj Grčke i Brazila, a njegova pojava je izazvala dosta pažnje. Upravo u Atini, Novak će odigrati svoj naredni turnir i to je jedini događaj na kome je potvrdio učešće do kraja godine.

Tokom meča Stefanosa Cicipas i Žoaa Fonseke pometnju u publici je izazvala teniserka Marija Sakari koja je odmah poletjela u zagrljaj Đokoviću. Nije tajna da njih dvoje imaju dosta poštovanja jedno prema drugom, o čemu govori i srdačan pozdrav koji su zabilježile kamere.

Maria Sakkari attends too with Novak and HF with his sonhttps://t.co/1owXs4FOCkpic.twitter.com/4DodxWnQYZ — Gerda Pardiac (@GerdaPardiac)September 14, 2025

Inače, Marija Sakari je trenutno 56. teniserka svijeta, a vrhumac karijere je ostvarila 202. godine kada bila treća na WTA listi. Najveći uspjesi na grend slemovima su joj polufinale Rolan Garosa i US Opena.

