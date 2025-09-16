logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grkinja napravila totalnu pometnju na tribinama: Odmah je pala u zagrljaj Novaka Đokovića

Grkinja napravila totalnu pometnju na tribinama: Odmah je pala u zagrljaj Novaka Đokovića

Autor Dragan Šutvić
0

Grčka teniserka Marija Sakari srdačno pozdravila Novaka Đokovića koji je pratio meč Grčke i Brazila.

Marija Sakari i Novak Đoković Izvor: Gerda Pardiac/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković se trenutno nalazi u Grčkoj gdje je za vikend prisustvovao mečevima Dejvis kupa u OAKA areni. Srpski as je zajedno sa sinom Stefanom gledao sa tribina okršaj Grčke i Brazila, a njegova pojava je izazvala dosta pažnje. Upravo u Atini, Novak će odigrati svoj naredni turnir i to je jedini događaj na kome je potvrdio učešće do kraja godine.

Tokom meča Stefanosa Cicipas i Žoaa Fonseke pometnju u publici je izazvala teniserka Marija Sakari koja je odmah poletjela u zagrljaj Đokoviću. Nije tajna da njih dvoje imaju dosta poštovanja jedno prema drugom, o čemu govori i srdačan pozdrav koji su zabilježile kamere.

Inače, Marija Sakari je trenutno 56. teniserka svijeta, a vrhumac karijere je ostvarila 202. godine kada bila treća na WTA listi. Najveći uspjesi na grend slemovima su joj polufinale Rolan Garosa i US Opena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marija Sakari Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC