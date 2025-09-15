"Biću tužan kada prestanem da igram tenis": Novak Đoković nikada nije ovako otvorio dušu

Slavni teniser Novak Đoković još ne zna datum kada će u penziju, ali zna da će mu teško pasti i da će biti tužan.

Niko to ne želi, ali svaki dan smo sve bliži... Novak Đoković će u narednim godinama prekinuti tenisku karijeru, najveću u istoriji, a njegovi navijači osjetiće neopisivu prazninu jer ga više neće gledati na turnirima širom svijeta. Dio popularnosti tenis će izgubiti jer se povlači i posljednji predstavnik zlatne ere, a najteže će biti Novaku.

Profesionalni sportisti često odlažu odlazak u penziju kako se ne bi suočili sa realnošću, dok kod Novaka Đokovića to nije slučaj. On želi da se nadmeće protiv najboljih, da igra protiv njih i proba da ih pobijedi. Baviće se sportom i kada ne bude na najvećim svjetskim turnirima, nakon što se emotivno oprosti od tenisa koji ga je proslavio.

"Oduvijek sam se trudio da razmišljam i o stvarima van tenisa, pogotovo u posljednjih 12-15 godina. Čuo sam i od tenisera i od sportista o mukama koje su imali mentalno poslije karijere i posebno ako se nisu spremili za tu tranziciju. Mislim da čovjek ne može do kraja da se spremi za to. Da, biće tužan dan za mene kada napustim tenis, biće vrlo emotivno, znam to, ali ono o čemu pričam jeste adrenalin koji sport donosi - to mora da se preusmjeri, da se drugačije kanališe", rekao je Đoković u podkastu Džeja Šetija.

Dok ne odluči da stavi tačku na najveću karijeru u istoriji tenisa, Novak Đoković će i dalje biti maksimalno posvećen. Njegov stil života je specifičan, u svakom trenutku vodi računa o svom tijelu, ali bi želio da čovječanstvo u većoj mjeri slijedi njegov primjer.

"Volim sport i igraću ga cijelog života, od ključne je važnosti da čovjek bude aktivan. S druge strane, potreban je izazov. Tenis mi je veliki dio života, ali imam i široka interesovanja - velnes mi je pasija, zdrav život, a to je široko polje. Hidratacija, način ishrane, vježbanje, san - volio bih da svijet bude zdraviji. Mali koraci u tom smjeru jesu vrijedni i imaju efekta. Čak i neki sportisti ne shvataju važnost hidratacije. Nije to samo voda, to su minerali, razni suplementi itd. Najbolje je da uneseš sve putem hrane, ali nije moguće baš sve", ispričao je Novak.