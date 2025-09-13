"Polako, dečko, smiri se": Andre Agasi šokirao izjavom o Đokoviću, prevazišao je i Rodika

Amerikanac Andre Agasi pričao Endiju Rodiku o Novaku Đokoviću.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Andre Agasi slikovito je objasnio kako je igrati protiv najboljeg u istoriji tenisa. U razgovoru sa Endijem Rodikom je uporedio Srbina sa "amebom" i dao urnebesan komentar o njegovom pobjedničkom mentalitetu.

Amerikanac je kratko sarađivao u Đokovićem i nikada nisu imali zvaničan dogovor. Sve je potrajalo manje od godinu dana, ali Agasi vrlo dobro zna njegove najveće prednosti i mane.

"On je kao ameba koja te jednostavno proguta i povuče pod zemlju... Dobija te defanzivno, ofanzivno. Kao da želi da pobijedi i tvoju mamu takođe... Polako, u redu je, pobijedićeš. Taj čovjek je svjetska klasa. Može da te povrijedi sa bilo kog dijela terena u defanzivnoj poziciji. Može da te povrijedi sa bilo kog dijela terena u ofanzivnoj poziciji", rekao je legendarni Amerikanac.

Andre Agassi on Novak Djokovic :



“He is like an amoeba that just that just swallows you and drags you under… It’s like he want to beat your mom too.. He can hurt you from any part of the court in a defensive position. He can hurt you from any part of the court in an offensive…pic.twitter.com/XZ1Tl8uzu3 — Nicolas Ally (@nick_ally1986)September 13, 2025

Ova izjava definitivno podsjeća na onu sada već legendarnu Rodikovu: "Prvo vam oduzme noge, a potom vam oduzme dušu."

Saradnja Agasija i Đokovića

Saradnja legendarnog Andree Agasija i Novaka Đokovića nije predugo trajala. Poput "eksperimenta" sa Endijem Marejem, ni sa legendarnim Amerikancem nije potpisan nikakav zvaničan ugovor. Počeli su da sarađuju pred Rolan Garos 2017. godine, a do prekida je došlo u martu 2018.

"Nismo imali nikakav ugovor, on nije zvanično radio sa mnom. Pomagao mi je, iskreno je želio da mi pomogne i da mi da savjete i da podijeli svoje iskustvo sa mnom i to dovoljno govori o njemu kao osobi", rekao je Đoković nakon prekida saradnje.