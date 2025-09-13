logo
"Polako, dečko, smiri se": Andre Agasi šokirao izjavom o Đokoviću, prevazišao je i Rodika

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Amerikanac Andre Agasi pričao Endiju Rodiku o Novaku Đokoviću.

Andre Agasi šokirao izjavom o Novaku Đokoviću Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Andre Agasi slikovito je objasnio kako je igrati protiv najboljeg u istoriji tenisa. U razgovoru sa Endijem Rodikom je uporedio Srbina sa "amebom" i dao urnebesan komentar o njegovom pobjedničkom mentalitetu.

Amerikanac je kratko sarađivao u Đokovićem i nikada nisu imali zvaničan dogovor. Sve je potrajalo manje od godinu dana, ali Agasi vrlo dobro zna njegove najveće prednosti i mane.

"On je kao ameba koja te jednostavno proguta i povuče pod zemlju... Dobija te defanzivno, ofanzivno. Kao da želi da pobijedi i tvoju mamu takođe... Polako, u redu je, pobijedićeš. Taj čovjek je svjetska klasa. Može da te povrijedi sa bilo kog dijela terena u defanzivnoj poziciji. Može da te povrijedi sa bilo kog dijela terena u ofanzivnoj poziciji", rekao je legendarni Amerikanac.

 Ova izjava definitivno podsjeća na onu sada već legendarnu Rodikovu: "Prvo vam oduzme noge, a potom vam oduzme dušu."

Saradnja Agasija i Đokovića

Saradnja legendarnog Andree Agasija i Novaka Đokovića nije predugo trajala. Poput "eksperimenta" sa Endijem Marejem, ni sa legendarnim Amerikancem nije potpisan nikakav zvaničan ugovor. Počeli su da sarađuju pred Rolan Garos 2017. godine, a do prekida je došlo u martu 2018.

"Nismo imali nikakav ugovor, on nije zvanično radio sa mnom. Pomagao mi je, iskreno je želio da mi pomogne i da mi da savjete i da podijeli svoje iskustvo sa mnom i to dovoljno govori o njemu kao osobi", rekao je Đoković nakon prekida saradnje.

Tagovi

Novak Đoković Andre Agasi Tenis

