"Đoković otkrio bizarne tajne, jede alge i upražnjava čudne metode": Englezi ponovo udaraju nisko

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković otkrio svoju dnevnu rutinu, engleski mediji uvijek pronađu nešto "sporno".

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Način života najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića oduvijek intrigira javnost. Engleski mediji često pronađu "kontroverzne" momente u njegovoj ishrani, netipičnim rutinama i načinima na kojim upravlja svojim tijelom. Tako "Dejli mejl" u tekstu pod naslovom: "Novak Đoković otkriva bizarne tajne svoje nevjerovatne fizičke građe u 38. godini: Jedenje algi i morskih trava, zabrana svakodnevnog omiljenog pića - i još njegovih "magičnih napitaka" sa Vimbldona", navodi dvije situacije sa grend slema u Londonu kada je Srbin još jednom pokazao nadljudske osobine.

"Na Vimbldonu 2024. godine, Đoković se zapanjujuće brzo oporavio nakon operacije koljena i otkrio je da su njegove čudne metode bile ključni razlog za njegov povratak, od 'piramidalne vode' iz Bosne do 'magičnog napitka' koji su posebno napravili njegovi fizioterapeuti", navodi se u tekstu.

Ove godine je kuburio sa bolešću na Vimbldonu, a Englezi kažu da su mu "magične pilule" pomogle da se oporavi sredinom meča prvog kola protiv Aleksandra Milera. Međutim, Đokovićeva velnes rutina je mnogo više od magičnih napitaka i pilula.

Dnevna rutina Novaka Đokovića

Srpski as je otkrio kako izgleda njegov dan koji počinje molitvom i hidratacijom, dok je jedna namirnica strogo zabranjena. "Uvijek se na početku dana molim. To je uvijek izraz zahvalnosti prije svega što sam živ i što imam još jednu šansu da proživim taj dan", počeo je Đoković u intervjuu za TheTennis101.

"Potom se hidriram, uzimam mlaku vodu, limun i so. Zatim uzimam svoju formulu za hidrataciju kojom bih želio da se hidriram. Nešto više od same vode. Samo da nadoknadim elektrolite, minerale - i da se pokrenem", nastavio je Novak.

Poznato je da Novak godinama ne jede meso, pa energiju nadoknađuje na drugi način. "Volim da jedem voće i smutije, sok ili nešto da unesem malo vitamina, multivitamina."

Na pitanje koji mu je omiljeni smuti, Srbin je dodao: "Miješano bobičasto voće, urme su mi omiljene. Volim urme, urme cijeli dan! Dodao bih malo sjemena konoplje, raznih sjemenki i sličnih stvari. Superhranu, maka prah, spirulinu - iako nije baš ukusna!"

Novak koristi i morske alge u ishrani, što priznaje, nije najukusnije... "Imam zelenu mješavinu praha gdje imam sve ovo, kao morske alge, ali imaju dobar ukus jer su pomiješane sa ostalim stvarima, pa sam stavio mjericu toga i srećan sam što to prikriva užasan ukus."

Spirulina je plavo-zelena alga prepoznata kao superhrana zbog visokog sadržaja antioksidanata, proteina, vitamina i minerala. Nudi blagodeti za imuni sistem, energiju i smanjenje stresa.

Srpska legenda je prizala da ne pije kafu i da se trudi da uopšte ne unosi kofein. "I ne, ne, ne pijem kafu. Možda s vremena na vrijeme popijem zeleni čaj koji sadrži kofein."

Priprema za naporan dan

Ovo je sve priprema za aktivnosti koje ga čekaju tokom dana. Ukoliko nema trening, Nole ipak ostaje aktivan i bavi se svim onim što voli. Fudbal i košarka su mu omiljeni poslije tenisa, a dan završava saunom ili ledenom kupkom.

"Onda krećem sa aktivnostima, ako ne moram nužno da treniram tenis i nemam obavezu da treniram, i dalje želim da budem aktivan, i dalje želim da budem napolju zbog svog blagostanja. Volim da plivam u moru, vozim bicikl, planinarim, trčim, džogiram. Volim da igram i druge sportove - fudbal, košarku, padel, stoni tenis - šta god samo da pokrenem protok krvi, a onda kada zadovoljim taj dio aktivnog dijela dana, volim da se opustim poput eventualne saune, ledene kupke itd", rekao je Đoković.