logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dokaz da je rano za kraj: Novak Đoković ima šansu za novi istorijski podvig

Dokaz da je rano za kraj: Novak Đoković ima šansu za novi istorijski podvig

0

Novak Đoković trenutno je treći u trci za Završni turnir u Torinu gdje se takmiči osam najboljih igrača u sezoni.

Đoković će imati šansu za novi uspjeh u Torinu Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak Đoković poražen je u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza, ali je uprkos neuspjehu profitirao. Pred start posljednjeg grend slema u sezoni bio je 7. na ATP listi, a od ovog ponjedeljka se nalazi na 4. poziciji. Kakva je situacija u trci za Završni turnir u Torinu?

Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner nastvaljaju sa dominacijom i oni su jedina dva igrača koja su obezbijedila karte za ATP finale. Naredni u trci je 38-godišnji Novak Đoković sa 4,180 bodova, isto toliko ima i Nijemac Aleksandar Zverev. Posle izvojevanog polufinala US Opena u igru se vratio i Feliks Ože-Alijasim.

Alkaraz je bio prvi igrač koji je obezbijedio mjesto na Završnom turniru, pošto se kvalifikovao 8. jula nakon što je završio kao drugoplasirani na Vimbldonu, a Siner mu se pridružio 8. avgusta.

Španac ima prednost od 2.590 bodova nad Sinerom nakon osvajanja titule na Otvorenom prvenstvu SAD, a do kraja sezone ostalo je samo nekoliko velikih turnira. Pošto su njih dvojica već u žrijebu za završni turnir sezone u Torinu, ostalo je samo šest mjesta. Đoković i Zverev su na pragu da obezbijede svoju kartu za Torino, ali postavlja se pitanje da li će srpski as igrati, pošto je prošle sezone odlučio da propusti ovaj veliki događaj.

Ben Šelton, Tejlor Fric, Aleks de Minor i Lorenco Museti trenutno kompletiraju prvih osam, dok će oni koji su na devetom i desetom mestu na ATP listi nakon regularne sezone ATP tura putovati u Italiju kao rezervni igrači. Džek Drejper je ispao iz prvih osam nakon što se povukao sa US Openazbog povrede, ali Ože-Alijasim profitirao.

Novak Đoković je rekorder po broju pobjeda na Završnom turniru pošto je na kraju sezone rekordnih sedam puta podigao pehar. Takođe, rekordnih osam puta je završio godinu kao prvi teniser svijeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC