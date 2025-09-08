Dokaz da je rano za kraj: Novak Đoković ima šansu za novi istorijski podvig

Novak Đoković trenutno je treći u trci za Završni turnir u Torinu gdje se takmiči osam najboljih igrača u sezoni.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak Đoković poražen je u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza, ali je uprkos neuspjehu profitirao. Pred start posljednjeg grend slema u sezoni bio je 7. na ATP listi, a od ovog ponjedeljka se nalazi na 4. poziciji. Kakva je situacija u trci za Završni turnir u Torinu?

Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner nastvaljaju sa dominacijom i oni su jedina dva igrača koja su obezbijedila karte za ATP finale. Naredni u trci je 38-godišnji Novak Đoković sa 4,180 bodova, isto toliko ima i Nijemac Aleksandar Zverev. Posle izvojevanog polufinala US Opena u igru se vratio i Feliks Ože-Alijasim.

Alkaraz je bio prvi igrač koji je obezbijedio mjesto na Završnom turniru, pošto se kvalifikovao 8. jula nakon što je završio kao drugoplasirani na Vimbldonu, a Siner mu se pridružio 8. avgusta.

Španac ima prednost od 2.590 bodova nad Sinerom nakon osvajanja titule na Otvorenom prvenstvu SAD, a do kraja sezone ostalo je samo nekoliko velikih turnira. Pošto su njih dvojica već u žrijebu za završni turnir sezone u Torinu, ostalo je samo šest mjesta. Đoković i Zverev su na pragu da obezbijede svoju kartu za Torino, ali postavlja se pitanje da li će srpski as igrati, pošto je prošle sezone odlučio da propusti ovaj veliki događaj.

Ben Šelton, Tejlor Fric, Aleks de Minor i Lorenco Museti trenutno kompletiraju prvih osam, dok će oni koji su na devetom i desetom mestu na ATP listi nakon regularne sezone ATP tura putovati u Italiju kao rezervni igrači. Džek Drejper je ispao iz prvih osam nakon što se povukao sa US Openazbog povrede, ali Ože-Alijasim profitirao.

Novak Đoković je rekorder po broju pobjeda na Završnom turniru pošto je na kraju sezone rekordnih sedam puta podigao pehar. Takođe, rekordnih osam puta je završio godinu kao prvi teniser svijeta.