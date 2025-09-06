Martina Navratilova o Novaku Đokoviću: "Užasno je i frustrirajuće"

Legendarna Martina Navratilova se oglasila poslije polufinala US Opena između Đokovića i Alkaraza.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u polufinalu US Opena protiv Karlosa Alkaraza u tri seta. Nije srpski as bio toliko lošiji, jednostavno ga je pregazilo vrijeme. Nije bilo agresivnosti i jačine u njegovim udarcima, a sa druge strane je imao Španca koji nije briljirao, ali je igrao onoliko koliko je bilo potrebno.

Legendarna teniserka Martina Navratilova tačno zna kako se Novak osjećao u momentima nemoći i sjetila osjećaja kada je ona bila na kraju karijere.

"Užasno je. Prošla sam kroz to. Napor je isti, osjećaš se isto. Nisam se osjećala toliko sporije, ali odigraš pravi poen i promašiš ga, a prije 10 godina si mogao to da odigraš zatorenih očiju. Frustrirajuće je. Napor je tu, osjećaj je veoma dobar, ali rezultat nije", rekla je Navratilova.

Đoković svjestan da je kraj blizu

Da li Đoković bio samo razočaran zbog teškog poraza ili zaista razmatra da propusti Australijan Open u januaru naredne godine ostaje da vidimo.

"Uh, to je daleko, Australija je daleko, makar u ovoj fazi karijere ne razmišljam tako daleko da budem iskren. Ne znam. Planiram da igram turnir u Atini to je sigurno, ali osim toga stvarno je tu znak pitanja gdje ću da odem i šta ću da uradim", rekao je Novak.

Do sada su grend slemovi bili prioritet, ali realnost je da ima veće šanse protiv mlađih rivala kada se borba odigrava u dva seta.

"Vidjećemo, moram sa time da se pozabavim sa mojim timom, ali to osjećam defintiivno nakon sezone grend slemova ove sezone. Neću da kažem da ću da preskačem grend slemove i dalje hoću da igram sve grend slemove naredne sezone, vidjećemo da li će se to desiti. Ali zaista smatram da imam više šanse na turnirima u dva dobijena seta, turnirima koji se igraju nedjelju dana ili mastersima gdje imate dvije nedjelje sa mnogo dana između mečeva. To bi mi pomoglo u mečevima sa njima", završio je Novak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:08 Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

