Pred Novaka stala žena koja je pljuvala Srbe: Ni on nije vjerovao šta mu je sad rekla

Dobro pamti Novak Đoković šta je Martina Navratilova pričala o njemu i Srbima, a sada je stala kraj njega i počela da priča kao da se ništa nije dogodilo. I ne samo to, iznenadila je i Đokovića svojim riječima.

Izvor: YouTube/Sky sports

Novak Đoković plasirao se u polufinale mastersa u Majamiju i time je oborio još jedan rekord Rodžera Federera, a dobro je bilo vidjeti da ga nije poremetila sporna odluka organizatora. Đoković je trebalo da igra još u noći između srijede i četvrtka, da bi zbog bizarnih pravila meč morao da bude pomjeren za jedan dan, ali nije to na kraju toliko uticalo na Srbina koji je protiv Sebastijana Korde odigrao odličan meč i slavio je 6:3, 7:6.

Poslije meča vidjeli smo da je imao dosta medijskih obaveza, pošto se obratio navijačima i na engleskom i na srpskom, dok je uz to imao obaveze i prema britanskom "Skaj Sportsu" koji prenosi masters u Majamiju. Tamo su ga dočekali bivši britanski teniser Tim Henman i češka teniserka Martina Navratilova, od koje smo navikli "otrovne strelice".

Novak Đoković i Martina Navratilova Izvor: YouTube/Sky Sports

Pamtimo mi dobro da je Navratilova bila među najvećim kritičarima Novaka Đokovića tokom njegovih najtežih dana u Australiji 2022. godine, dok je uz to čak i pljuvala Srbe. Sada je stala ispred Đokovića i kada je trebalo da mu postavi pitanje, nije se više držala toga...

"Ti si supermen, Novače... Dokaz si da godine nisu važne", počela je Martina Navratilova na šta joj je Đoković šmekerski uzvratio da je i ona dokaz istih stvari zbog čega se nasmijala, pa završila pitanje: "Koliko igrači znaju da kada igraju protiv tebe da moraju da učine više nego inače?".

Đokovića je ono "supermen" iznenadilo, posebno jer sigurno zna šta je Navratilova već pričala o njemu, ali joj je uprkos tome izašao u susret i dao je konkretan odgovor: "Sve je do toga s kim igram. Znao sam da je Sebastijan Korda igrač kome je svejedno protiv koga igra, ostaće iza linije ko god da je u pitanju. Bio sam malo napet, iskren da budem, znao sam da će se to desiti, tako da sam imao sreće da pogodim servis. Dobio sam ga servisom", poručio je Nole.

Šta je Navratilova rekla o Đokoviću?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Između ostalog, Martina Navratilova bila je jedna od prvih i najglasnijih koji su agitovali da ga Australija protjera 2022. godine: "Ni njegovi roditelji nisu pomagali izjavama. Ne krivim Novaka za ono što njegovi roditelji govore, naravno, ali oni su potpalili vatru", pričala je tada Navratilova, pa se obrušila i na srpski narod.

"A srpski navijači postaju vrlo emotivni, mi smo imali probleme sa njima i ranije u Melburnu i Sidneju. Ako bude igrao, biće problema. Nekada morate da uradite pravu stvar i smirite sve, prije nego da pogoršavate sve. Trenutno je Novak ličnost koja sve dijeli. Pogledajte... Ljudi iz Srbije, sigurna sam da je 95 odsto ljudi na Novakovoj strani, ali ostatak svijeta je 95 odsto protiv njega. Nema jasnog odgovora, ali najbolje bi bilo da Novak da ode kući. Ali, ne mislim da će to uraditi".

Za šta je još Navratilova napala Đokovića?

I nije to sve, napadala je Đokovića i zbog toga što je osnovao PTPA sindikat koji se bori za bolje u tenisu, pa je tako nedavno pokrenuo i tužbu protiv teniskih moćnika. Ipak, Navratilova je godinama uz "establišment" ATP.

"On misli da radi prvu stvar, ali se ne slažem sa njegovim izborom, jer to neće pomoći tenisu. Stvarno ne razumijem to kod njega. Logično, kad si svjetski šampion, onda treba da se posvetiš sportu i na to usmjeriš energiju. Za opuštanje i skupljanje energije onda gledajte TV, obrađujte drvo ili pletite šalove... Ali, čemu osnivanje novog sindikata?", upitala je ona prije nekoliko godina kada je rekla i da je Đoković pokušavao da "podijeli narod i tenis".

Ko je Martina Navratilova?

Izvor: EPA-EFE/ETTORE FERRARI

Ukratko - jedna od najboljih teniserki u istoriji.

Ona je osvojila čak 18 grend slem titula, od čega čak devet na Vimbldonu, a dominirala je i u dublu gdje ima čak 41 "mejdžor". Provela je čak 332 nedjelje na vrhu WTA liste (druga svih vremena), a ukupno je u singlu i dublu osvojila preko 300 titula. Inače, još osamdesetih godina postala je američka državljanka.