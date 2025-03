Novaka pitali da li je gledao dramu: Najbolji prijatelj mu skoro kolabirao, evo kako je reagovao

Novaka Đokovića su poslije meča sa Sebastijanom Kordom i pobjede u ovom meču pitali da li je vidio dramu koja se dešavala na terenu u meču Grigora Dimitrova i Fransiska Serundola.

Izvor: Screnshoot/Sportklub

Novak Đoković je uspio da savlada Sebastijana Kordu u četvrtfinalu turnira u Majamiju 6:3, 7:6, a nakon što je zakazao polufinalni meč sa Grigorom Dimitrovom odmah je govorio. Osvrnuo se na svoj servis koji je bio fantastičan tokom cijelog meča i naglasio da mu je to bilo ključno oružje tokom ove pobjede.

"Zadovoljan sam koliko god mogu da budem servisom tokom cijelog turnira. Tjerao me je da trčim i igra dobro sa linije. Nije pravio greške kao u prvom setu tako da su mi bili potrebni servisi da se izvučem. Imao sam dobru situaciju za mini brejk, što sam i iskoristio. Dobar servis me je izvlačio, završio sam meč. To je najbitniji dio ovog meča, ali sam očekivao ozbiljan izazov. Jako je talentovan, igra blizu linije...", rekao je Novak posle pobede.

Odmah je upitan za svoje polufinale. Vrlo brzo će morati na teren, neće imati ni cijeli dan da odmori, a sastaće se sa jednim od svojih najboljih prijatelja na ATP turu. Grigor Dimitrov se jako mučio u svm polufinalu i jedva ga završio, ali svjestan je Đoković da ga čeka paklen meč. "Gledao sam juče meč nevjerovatno, kako su se borili tri sata. Zaslužio je pobjedu, zaista se sjajno borio. Sjajni smo prijatelji, ali sada će svako željeti pobjedu. Mnogo puta smo igrali, on je prošle sezone igrao finale, a sada je u polufinalu. Moraću da budem spreman na najteži meč do sada", oglasio se Novak.

Obratio se i na srpskom

"Servis je sigurno vrhunac današnjeg meča za mene. Vidio sam statistiku posle meča imao sam 83 odsto uspješnosti prvog servisa. Zaista je veliko rasterečenje kada tako servram. To mi je tebalo danas protiv Koride koji je bio vrlo čvrst i agresivan. Bilo je dosta teško igrati protiv njega, izbacivao me je iz ritma", naglasio je Novak.

