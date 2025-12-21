Milan Momčilović je nova zvijezda NCAA lige. Ove sezone šutira trojke sjajno, ima prosjek od 54 odsto na ogromnom uzorku.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

"Milan Momčilović je najubitačniji šuter u Americi trenutno", navodi jedan američki medij, a mi se nadamo da ćemo ovog sjajnog krilnog centra videti u dresu Srbije jednog dana.

Milan Momčilović ima 21 godinu, nastupa za Ajova stejt i sa pozicije krilnog centra uspijeva da ove sezone u NCAA ima 18,3 poena po meču. Za tri šutira 54 odsto i to na uzorku od 7,7 šutnutih trojki po meču.

"Nismo sigurni da možete da nađete boljeg šutera u državi od Milana Momčilovića koji je digao svoju igru na skroz novi nivo. Konstantno doprinosi, prikazuje elitni nivo šuta iz kretnje. Njegove kretnje su impresivne", pišu Amerikanci o Milanu Momčiloviću.

Ko je Milan Momčilović?

Vidi opis Srbin Milan Momčilović je najbolji šuter Amerike! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Purdy / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Michael Spomer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovaj krilni centar rođen je 22. septembra 2004. godine i dijete je srpskih imigranata. Njegovi roditelji su tokom ratnih sukoba devedesetih stigli u Ameriku, a on igra pod zastavom SAD.

Pričao je nedavno Dušan Alimpijević kako želi da bazira reprezentaciju između ostalog i na djeci srpskih imigranata rođenoj u inostranstvu, a upravo je Milan Momčilović jedno od te djece. Iz sportske je porodice, pa njegov mlađi brat Luka igra košarku, dok sestra Maja igra odbojku.

Trener je oduševljen

Milan Momčilović u pobedi Ajova Stejta nad koledžom Lipskomb

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

"Oduvijek sam bio impresioniran njim, ali kada u periodu sezone dođu teški momenti, kada se suočite sa preprekama, onda možete da naučite mnogo o tome ko je kakav čovjek. Njegov njivo privrženosti je nevjerovatan. U šaku su mu stavili šraf zbog povrede, ali čim je skinuo gips bio je spreman da radi, da se takmiči. Bio je pravi lider, postavio je primjer saigračima. Znao sam da će dobro da odigra", rekao je trener Ajove Ti Džej Ocelberger.

Kako je stigao do koledža?

Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Momčilović je odrastao u gradiću Pivoku i Viskonsinu i tamo je igrao u srednjoj školi. Od 2023. godine je na Ajovi, a prošle sezone je prosječno biljžio 16,7 poena, 7,1 skok i 2,5 asistencija. Imao je NCAA ponude poznatijih timova poput UCLA, Lujvila, Mičigen Stejta i Krejtona, ali je u potrazi za minutima izabrao Ajovu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!