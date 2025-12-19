Bivši Zvezdin junior briljira u Americi: Ko je Lazar Đoković, biser srpske košarke?

Srpski košarkaš Lazar Đoković igra koledž košarku i privukao je veliku pažnju kao jedan od najboljih igrača svog tima

Srpski košarkaš Lazar Đoković (21) ostavlja koledž košarku bez daha. Momak o kojem su hvalospjevi postali sve češći neprestano dokazuje da je pred njim blistava karijera. Zakucavanja su već postala zaštitni znak momka iz Gornjeg Milanovca, a statistika koju je u dosadašnjem toku sezone bilježio zaista je vrijedna pažnje.

Đoković nosi dres VCU Ramsa i neprestano privlači pažnju. Nakon što je odigrao 12 utakmica u dresu ekipe iz Virdžinije, prosječno bilježi 12 poena po utakmici. I ne blista samo u poenterskom učinku, pošto na isto toliko mečeva uspješno hvata po pet lopti. U posljednjem meču, njegov tim je pobijedio Amerikan univerzitet ubjedljivim rezultatom 108:83, a Lazar je postigao 15 poena, uz tri skoka i jednu asistenciju.

Đoković je bio lider od prvih sekundi meča, pošto je u ranoj fazi bio zadužen 4:3 svog tima. Klub mladog Srbina nadigrao je ekipu u gotovo svim segmentima igre, osim u šutu za tri poena. Gosti su u jednom trenutku meča postigli svega dva koša iz 13 pokušaja, što je govorilo o vrlo snažnoj odbrani domaćina.

Lazar bio u juniorima Zvezde

Lazar Đoković 2022. potpisao je profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, kao jedan od najtalentovanijih igrača generacije 2004, ali već narednog ljeta odlučio je da se košarkom bavi "preko bare". Čini se da mladić nije pogriješio, pošto je već primijećen na koledž košarci. Najprije je godinu dana proveo u Čarkstonu, a ove sezone stigao je u VCU.

Prilikom potpisivanja ugovora za crveno-bijele Đoković je rekao: "Potpis profesionalnog ugovora za mene predstavlja veliki uspjeh jer sam navijač Crvene zvezde još od malih nogu, ali ovo je samo početak. Moram da se zahvalim saigračima i trenerima koji su fenomenalni i uvijek su tu da mi pomognu, naravno i svima koji su dali veliki doprinos u mom košarkaškom razvoju. Imam punu podršku porodice koja je uvijek uz mene. Naravno, još imam da radim i napredujem, ali znam da smo na pravom putu jer su oko mene nevjerovatni ljudi", rekao je Đoković.

Međutim, kasnije je odlučio da karijeru nastavi na drugom mjestu, pa se emotivnom porukom oprostio od navijača sa Malog Kalemegdana.

"Ne znam odakle bih počeo, prije svega bih želio da se zahvalim svakom momku iz KK Crvena zvezda, bolje saigrače, drugove i prijatelje nisam mogao zamisliti. Učinili ste mi ove dvije godine nezaboravnim. Od najmlađih kategorija do seniora. Imao sam strah prije odlaska i treniranja sa seniorima, ali već poslije prvog treninga sam shvatio da nije bilo potrebe za tim, jer sam upoznao nevjerovatne ljude koji su me tretirali kao svog, od početka. Neki su mi bili i mentori, od kojih sam mnogo naučio. Svaki trenutak koji smo proveli na terenu osjećao sam se kao u svojoj rođenoj kući.

Koliko god mi je bio loš dan ili sam bio povrijeđen, uvijek ste bili tu da me utješite i podignete. Htio bih da se zahvalim svim trenerima, fizioterapeutima, doktorima, stručnom stabu, menadžmentu i cijelom klubu. Od prvog do posljednjeg dana ste me prihvatili kao člana porodice. Pomogli ste, brinuli ste, naučili me da budem bolji igrač, ali i prije svega bolji čovjek. Ne mogu opisati ljubav prema ovoj velikoj porodici… i ovo nije kraj Hvala vam na svemu", napisao je Đorđević po odlasku iz kluba.

Na nama je da pratimo nevjerovatne poteze mladog Srbina, posebno zakucavanja po kojima je i te kako poznat u novoj sredini. Momak visok 209 centimetara dosad je odigrao najbolji meč u debitantskoj utakmici za novi tim, kad je Vagneru obacio 21 poena.