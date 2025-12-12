Obina Ekezije ima nasljednika koji bi mogao da ga nadmaši. Tata je dominirao u Crvenoj zvezdi, a Obina Ekezije junior je spreman za NCAA, pa onda ekspresno i NBA.

Izvor: MN Press/Instagram/league.ready

Na NBA draftu za nekoliko godina sigurno ćete čuti dobro poznato ime. Sigurno će Adam Silver prozvati ime - Obina Ekezije. Zvuči poznato? Da, u pravu ste. U pitanju je ime nekadašnjeg centra Crvene zvezde, a njegov sin Obina Ekezije junior ima svijetlu budućnost i vrlo je izvjesno da će biti NBA košarkaš.

Kao i tata, mladi Obina igra na poziciji centra i poznat je kao elitni defanzivac. Odličan je bloker i skakač, a NBA skauti navode da počinje da stvara i sjajan napadački set sposobosti. Otac mu je lični trener i očigledno je imao šta da nauči mladog nasljednika.

On 2027. godine upisuje koledž i svi najbolji NCAA timovi ga žele. On je najbolji centar u svojoj klasi, a među prvih 5 talenata koje traže koledž velikani. Već sada ima 213 centimetara, a pogledajte:

Sjećate se tate?

U Americi je Obina Ekezije poznat kao jedan od prvih pikova ikada Vankuver Grizlisa. Igrao je jednu sezonu u Kanadi, jednu u Vašingtonu, zatim za Dalas i LA Klieprse, a onda je izdominirao u Crvenoj zvezdi u sezoni 2002/03.

Vidi opis Tata bio zvijer Crvene zvezde, a sin najtraženiji centar: U srednjoj školi zakucava i čeka NBA draft Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Zajedno sa Skunijem Penom bio je nevjerovatan tandem, a onda je ponovo otišao u Ameriku i igrao je za Atlantu. Završio je karijeru nastupajući za Virtus iz Rima i Dinamo iz Moskve.