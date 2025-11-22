Košarkašica Jovana Popović imaće priliku da uči na najboljem koledžu kada je ženska košarka u pitanju.

Izvor: MN PRESS

Najtalentovanija srpska košarkašica Jovana Popović karijeru nastavlja u SAD! Ona će obući dres koledža Jukon, najprestižnijeg u NCAA košarci, a to bi trebalo i da joj bude odskočna daska za profesionalnu karijeru koju je još kao djevojčica započela u srpskim klubovima.

Iako ovo nije period godine u kojem američki koledži potpisuju igračice, ogroman talenat Jovane Popović nije promakao Jukonu. Koledž koji važi za najbolji kada je riječ o ženskoj košarci potpisao je srpsku igračicu i to saopštio putem društvenih mreža, a ubrzo se oglasio i menadžer Miško Ražnatović koji vodi računa o njenoj karijeri.

Vidi opis Najtalentovanija Srpkinja otišla na najbolji koledž: Ovo je transfer koji niko nije očekivao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Jovana Popović rođena je 5. oktobra 2007. u Vrbasu i u rodnom gradu je počela karijeru, a prethodnih nekoliko sezona bila je članica beogradskog Art Basketa. Riječ je o klubu iza kojeg stoji Miško Ražnatović i koji je već nekoliko sezona dio Meginog sistema, ali posvećen isključivo ženskoj košarci.

Već godinama se zna da je Jovana najtalentovanija srpska košarkašica, a o njenim impresivnim mogućnostima pričala je i cijela Evropa. Jovana Popović dominirala je u mlađim kategorijama, a na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu debitovala je i za seniorsku selekciju. Prosječno je bilježila 5,3 poena uz 3,7 skokova, 2,7 asistencija i 1,7 ukradenih lopti, što su impresivne brojke za djevojku koja u tom trenutku nije bila punoljetna.

Nema sumnje da je Jukon, kojem predstoji odbrana titule, dobio značajno pojačanje i to u trenutku kada se činilo da je igrački kadar već kompletiran. Naravno, igranje na najboljem koledžu kada je riječ o ženskoj košarci trebalo bi da bude dragocjeno iskustvo za srpsku košarkašicu - do blistavih karijera su kroz program na Jukon stizale neke od najvećih američkih igračica u istoriji, poput Suzan Bird, Maje Mur, Dijane Taurasi, Brijene Stjuart...