Debitovao najviši košarkaš na svijetu!

Najviši košarkaš u istoriji koledž košarke napokon je debitovao. Olivije Rui (19), visok 236 centimetara, ušao je u istoriju kao najviši koledž košarkaš. Mladi Kanađanin upisao je prve minute za Univerzitet Florida i tako učestvovao u ubjedljivoj pobjedi svog tima (104:64) nad Sjevernom Floridom.

Rui ima raspon ruku 244 centimetara i vrlo upadljivu visinu, što mu je donijelo priznanje za najvišeg igrača koji je igrao u NCAA ligi. "Bilo je nevjerovatno. Podrška svih, saigrača, publike i čak rezervnih igrača bila je sjajna. Osjećao sam da me svi bodre. Zaista sam zahvalan", rekao je mladić.

Rudi je kroz ovaj meč uspio da nadmaši prethodne igrače koji su važili za najviše, a riječ je o Georgu Muređanu i Manuteu Bolu, koji su sedam centimetara viši od Jao Minga (229 centimetara). Ipak, do istorijskog trenutka možda i ne bi došlo da trener Floride Tod Golden nije poklekao pod pritiskom publike koje ja uporno skandirala da želi Olija na terenu.

"Tokom pauze mnogi su mi dobacivali da ga ubacim. Rekao sam: 'Smirite se, doći će i njegov trenutak'. Drago mi je da je konačno zaigrao, zaslužio je to", izjavio je Golden. Međutim, mladi centar nije uspio da upiše poene na debiju, ali je zato ušao u istoriju.

Rui je sa 15 godina bio visok nevjerovatnih 226 centimetara i već tada imao je priliku da stasava u Realovoj omladinskoj školi. Umjesto toga razvoj je nastavio u IMG akademiji na Floridi. Sa strane izgleda vrlo interesantno, ali mladić koji ima 19 godina nosi broj obuće 57,5, dok odjeću koju nosi mora biti krojena po mjeri.

