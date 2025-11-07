logo
Obrt oko Keneta Farida: Kad je čuo za opciju "2+5" odmah se zakomplikovalo Atamanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Panatinaikos i dalje vaga oko novog centra koji će dobiti kratkoročan ugovor u Atini.

Upitan dolazak Keneta Farida u Panatinaikos Izvor: enrico rossi / imago sportfotodienst / Profimedia

Tokom noći u Grčkoj plasirana je informacija da će Kenet Farid pojačati Panatinaikos, međutim izgleda da posao nije još ni blizu završen. Nekadašnji NBA košarkaš, koji je osvojio i svjetsko zlato sa Sjedinjenim Američkim Državama 2014. godine, i dalje vaga oko povratka u Evropu.

Prema informacijama grčkog portala "SDNA", zakomplikovalo se kada je Farid saznao da mu se nudi ugovor "2+5". Odnosno, Panatinaikos bi želio da ga potpiše prvo samo na dva mjeseca, da zakrpi rupe, a onda bi razmislio o saradnji do kraja sezone. Već u startu to je malo vjerovatno jer Panatinaikos ima Jutsevena, Holmsa i Lesora koji treba da se oporave, želi da dovede još jedno renomirano ime na mjestu centra, tako da bi tu Farid bio višak.

U toku dana trebalo bi da dođe do raspleta situacije, pošto je pitanje i koliko je Kenet Farid zadovoljan u Tajvanu gdje trenutno igra košarku i polako završava svoju interesantnu karijeru.

Navodno, PAO gleda još neke opcije na tržištu, a najvažnije je da je to košarkaš koji odmah može da pomogne Atamanu.

Ko je Kenet Farid?

Izvor: MN PRESS

Iskusni američki košarkaš, koji može da igra kao "četvorka" ili "petica", najpoznatiji je po igrama u Denveru za koji je nastupao od 2011. do 2018. godine. Bio je vrlo važan dio tima do dolaska Nikole Jokića, kada je počeo da pada u formi, a filozofija Nagetsa se promijenila, ali je u to vrijeme stigao i do reprezentacije SAD sa kojom je bio prvak svijeta 2014.

Farid je zatim igrao za Bruklin, Hjuston, pa je otišao u Kinu, Portoriko, kratko je bio u CSKA iz Moskve, a od onda je mijenjao veliki broj klubova pretežno u Meksiku i Portoriku. BIo je kratko i u Italiji, a na Tajvan je otišao prije mjesec dana.

