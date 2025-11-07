Panatinaikos lansirao bombu usred noći: Svjetski šampion stiže zbog debakla u Beogradu

Kenet Farid će postati novi košarkaš Panatinaikosa u najskorijem periodu.

Izvor: Evrim Aydin / AFP / Profimedia

Panatinaikos je u srijedu doživio debakl u Beogradu protiv Crvene zvezde (86:68) i trener "zelenih" Ergin Ataman odmah je tražio pojačanja. Najurgentnija je pozicija centra, gdje Panatinaikos praktično trenutno nema nijednog igrača usled brojnih povreda, a ovo ih je natjeralo na vrlo interesantan potez.

Prema informacijama "Jurohupsa", novi košarkaš Panatinaikosa biće Kenet Farid (35, 203 cm). Svojevremeno jedan od najjačih košarkaša u NBA ligi u finalnim je pregovorima sa Atinjanima i mogao bi da dođe pravo sa Tajvana gdje trenutno igra.

Ko je Kenet Farid?

Iskusni američki košarkaš, koji može da igra kao "četvorka" ili "petica", najpoznatiji je po igrama u Denveru za koji je nastupao od 2011. do 2018. godine. Bio je vrlo važan dio tima do dolaska Nikole Jokića, kada je počeo da pada u formi, a filozofija Nagetsa se promenila, ali je u to vrijeme stigao i do reprezentacije SAD sa kojom je bio prvak svijeta 2014.

Farid je zatim igrao za Bruklin, Hjuston, pa je otišao u Kinu, Portoriko, kratko je bio u CSKA iz Moskve, a od onda je mijenjao veliki broj klubova pretežno u Meksiku i Portoriku. BIo je kratko i u Italiji, a na Tajvan je otišao prije mjesec dana.

Vidjećemo da li ovaj košarkaš može da pomogne Panatinaikosu da se "instant" digne na tabeli Evrolige gdje ima 5-4.

