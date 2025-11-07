logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Panatinaikos lansirao bombu usred noći: Svjetski šampion stiže zbog debakla u Beogradu

Panatinaikos lansirao bombu usred noći: Svjetski šampion stiže zbog debakla u Beogradu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Kenet Farid će postati novi košarkaš Panatinaikosa u najskorijem periodu.

Panatinaikos dovodi Keneta Farida Izvor: Evrim Aydin / AFP / Profimedia

Panatinaikos je u srijedu doživio debakl u Beogradu protiv Crvene zvezde (86:68) i trener "zelenih" Ergin Ataman odmah je tražio pojačanja. Najurgentnija je pozicija centra, gdje Panatinaikos praktično trenutno nema nijednog igrača usled brojnih povreda, a ovo ih je natjeralo na vrlo interesantan potez.

Prema informacijama "Jurohupsa", novi košarkaš Panatinaikosa biće Kenet Farid (35, 203 cm). Svojevremeno jedan od najjačih košarkaša u NBA ligi u finalnim je pregovorima sa Atinjanima i mogao bi da dođe pravo sa Tajvana gdje trenutno igra.

Ko je Kenet Farid?

Iskusni američki košarkaš, koji može da igra kao "četvorka" ili "petica", najpoznatiji je po igrama u Denveru za koji je nastupao od 2011. do 2018. godine. Bio je vrlo važan dio tima do dolaska Nikole Jokića, kada je počeo da pada u formi, a filozofija Nagetsa se promenila, ali je u to vrijeme stigao i do reprezentacije SAD sa kojom je bio prvak svijeta 2014.

Farid je zatim igrao za Bruklin, Hjuston, pa je otišao u Kinu, Portoriko, kratko je bio u CSKA iz Moskve, a od onda je mijenjao veliki broj klubova pretežno u Meksiku i Portoriku. BIo je kratko i u Italiji, a na Tajvan je otišao prije mjesec dana.

Vidjećemo da li ovaj košarkaš može da pomogne Panatinaikosu da se "instant" digne na tabeli Evrolige gdje ima 5-4.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Panatinaikos košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC