"Stidim se u ime cijelog tima": Slukas u očaju poslije poraza od Zvezde, sve je priznao Grcima

Iskusni plej Kostas Slukas iznio je utiske poslije debakla u Beogradu.

Kapiten Panatinaikosa Kostas Slukas oglasio se poslije teškog poraza od Crvene zvezde u Beogradu 86:68. Atinski "zeleni" su potpuno zaustavljeni, prošlogodišnji MVP Evrolige Kendik Nan je odigrao jedan od najgorih mečeva u posljednje vrijeme, dok je iskusni Slukas meč završio kao najefikasniji. Ipak, nije mogao sam protiv svih.

Grčki plejmejker je preuzeo odgovornost i izvinio navijačima za lošu partiju. Dao je obećanje da će

"Izgledali smo baš loše Očigledno je da bez visokog igrača ne možete igrati sa ovakvim timovima. Naša slika je bila loša, kada je trebalo da pokažemo reakciju nismo uspjeli. Kao kapiten se stidim kako smo izgledali. Obećavam da ćemo izgledati bolje. Gubili smo lopte, gubili smo skokove. Panatinaikos će se vratiti, obećavam. Naravno da smo ujedinjeni, svi imamo odgovornosti. To je maraton, moramo biti čvrsti. Problem je kako smo izgledali na terenu, a ne to što smo izgubili. Međutim, ne sumnjam da ćemo se vratiti", rekao je iskusni as.

Novi ugovor

Kostas Slukas (35) nedavno je produžio ugovor sa Panatinaikosom na godinu dana i ostaće u zelenom dresu makar do ljeta 2027. godine. Legendarni igrač Evrolige igra svoju 16. sezonu u elitnom takmičenju i mada ima 35 godina i dalje je jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji.

"Povjerenje je veliko, međusobno poštovanje sa Janakopulosom je odlično. Želio je da produžimo saradnju i nisam mogao da odbijem. Nadam se da ćemo u budućnosti doživjeti slične trenutke, pokušavam da mu uzvratim to povjerenje. Govorimo o najvećem klubu u Evropi i Panatinaikos mora da uspije ove godine. Predsjednik mi je poslao nepotpisan ugovor, ja sam ga samo potpisao kako bi on sam mogao napiše iznos. Naš odnos je mnogo veći od novca. Imam veliku odgovornost da dam još više", zaključio je Slukas.