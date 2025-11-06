logo
"Zvezda izgleda strašno": Čak je i Evroliga morala da se oglasi zbog dominacije crveno-bijelih

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda se sa sedam pobjeda zaredom popela na vrh tabele u Evroligi i zbog toga je čak i zvanični nalog Evrolige morao da se oglasi.

Evroliga Crvena zvezda izgleda strašno Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da savlada Panatinaikos 86:68, a nakon te pobjede crveno-bijeli su se našli na prvom mestu na tabeli Evrolige. Poslije sedam pobjeda zaredom došli su na vrh tabele, a Evroliga se oglasila zbog toga.

"Zvezda izgleda strašno", napisala je Evroliga na svojim zvaničnim profiilima na društvenim mrežama. 

Nije to bio jedini post posvećen nevjerovatnoj igri crveno-bijelih i seriji pobjeda koja nikako da prođe. U posebnoj objavi brojala je Evroliga pobjede crveno-bijelih pa su napisali da ih ima sedam. A posebno su se osvrnuli i na Ebuku Izundua. 

Postavila je Evroliga snimak jednog od nekoliko atraktivnih zakucavanja centra Crvene zvezde uz natpis: "Ebuka Izundu je detonirao obruč"

A ko bi rekao...

Crvena zvezda je ovu sezonu počela sa Janisom Sferopulosom na klupi i sa dva uzastopna poraza u Evroligi i jednim u ABA. Nakon izgubljenog meča protiv Zadra Tomislav Tomović je kao prvi trener savladao Fenerbahče, a onda je Saša Obradović u svom drugom mandatu na klupi crveno-bijelih uspio da dođe do još šest uzastopnih pobjeda.

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga košarka

