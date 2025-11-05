logo
"Čestitam Olimpijakosu na pobjedi": Ergin Ataman "pecnuo" Crvenu zvezdu poslije debakla

"Čestitam Olimpijakosu na pobjedi": Ergin Ataman "pecnuo" Crvenu zvezdu poslije debakla

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman provocirao Crvenu zvezdu poslije debakla u "Beogradskoj areni". Zvezda je pobijedila Panatinaikos 86:68, a Ataman je čestitao Olimpijakosu.

ergin ataman cestitao olimpijakosu umjesto zvezdi Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je odigrala fantastičan meč večeras u "Beogradskoj areni" i razbila je Panatinaikos (86:68), poslije čega je sada usamljena na prvom mjestu na tabeli Evrolige.

Međutim, Ergin Ataman joj nije čestitao - umjesto toga čestitao je Olimpijakosu. Tako je poručio na konferenciji za medije kada je namjerno napravio "lapsus", pa se onda ispravio i rekao da je mislio na Crvenu zvezdu - a da Olimpijakosu čestita jer su navijači u "Areni" skandirali crveno-bijelima iz Pireja.

"Počeli smo loše utakmicu, dosta grešaka, promašili smo deset šuteva, svašta smo promašili i izgubili smo kontrolu nad utakmicom. U posljednjoj četvrtini su neki igrači pokazali karakter, probali smo da se vratimo, ali smo napravili par grešaka i izgubili smo", rekao je Ataman, pa potom pokušao da "pecne" Zvezdu: "Čestitam Olimpijakosu... Ovaj, izvinjavam se, mislim na Crvenu zvezdu, navijači su navijali za Olimpijakos".

Inače, Delije su i ovoga puta dočekale Ergina Atamana zvižducima, a skandiranje "Olimpijakos" nije iznenađenje s obzirom da su pobratimljeni sa navijačima kluba iz Pireja.

Pogledajte

00:21
Paklen docek za Ergina Atamana
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Uskoro opširnije...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Ovacije za kosarkase Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

Ergin Ataman Evroliga KK Panatinaikos KK Crvena zvezda

