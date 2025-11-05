Ergin Ataman provocirao Crvenu zvezdu poslije debakla u "Beogradskoj areni". Zvezda je pobijedila Panatinaikos 86:68, a Ataman je čestitao Olimpijakosu.
Crvena zvezda je odigrala fantastičan meč večeras u "Beogradskoj areni" i razbila je Panatinaikos (86:68), poslije čega je sada usamljena na prvom mjestu na tabeli Evrolige.
Međutim, Ergin Ataman joj nije čestitao - umjesto toga čestitao je Olimpijakosu. Tako je poručio na konferenciji za medije kada je namjerno napravio "lapsus", pa se onda ispravio i rekao da je mislio na Crvenu zvezdu - a da Olimpijakosu čestita jer su navijači u "Areni" skandirali crveno-bijelima iz Pireja.
"Čestitam Olimpijakosu na pobjedi": Ergin Ataman "pecnuo" Crvenu zvezdu poslije debakla
"Počeli smo loše utakmicu, dosta grešaka, promašili smo deset šuteva, svašta smo promašili i izgubili smo kontrolu nad utakmicom. U posljednjoj četvrtini su neki igrači pokazali karakter, probali smo da se vratimo, ali smo napravili par grešaka i izgubili smo", rekao je Ataman, pa potom pokušao da "pecne" Zvezdu: "Čestitam Olimpijakosu... Ovaj, izvinjavam se, mislim na Crvenu zvezdu, navijači su navijali za Olimpijakos".
Inače, Delije su i ovoga puta dočekale Ergina Atamana zvižducima, a skandiranje "Olimpijakos" nije iznenađenje s obzirom da su pobratimljeni sa navijačima kluba iz Pireja.
Uskoro opširnije...
BONUS VIDEO:
(MONDO)