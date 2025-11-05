logo
Crvena zvezda prva na tabeli Evrolige: Ovako nešto niko nije ni sanjao poslije 0-2

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige poslije pobjede Crvene zvezde protiv Panatinaikosa.

crvena zvezda prva na tabeli evrolige Izvor: MN Press/Euroleague/Screenshot

Crvena zvezda igra zaista nevjerovatno u Evroligi i došla je do sedme uzastopne pobjede. Večeras je pred punim tribinama "Beogradske arene" pao i Panatinaikos 86:68, protiv koga su crveno-bijeli u jednom trenutku imali i 28 poena prednosti.

Na kraju, neće u Crvenoj zvezdi biti nezadovoljni ni sa ovih "+18". Najvažnije je da se piše pobjeda i da Crvena zvezda u ovom trenutku ima skor 7-2, što je dovoljno za prvo mjesto na tabeli. Na toj poziciji će sigurno prenoćiti, pošto je zapravo ovo bila i jedina utakmica koja se igrala u srijedu.

Da li će Zvezda biti "usamljena" na prvom mjestu zavisi od duela Dubai - Hapoel Tel Aviv koji je na program u četvrtak u Sarajevu, gdje Izraelci mogu da stignu crveno-bijele, odnosno tu šansu imaće još samo Žalgiris protiv Valensije u petak.

Evo i svih parova 9. kola Evrolige:

  • Fenerbahče - Lion (četvrtak, 18.45)
  • Dubai - Hapoel (četvrtak, 19.00)
  • Baskonija - Virtus (četvrtak, 20.30)
  • Makabi - Monako (četvrtak, 21.00)
  • Pariz - Bajern (četvrtak, 21.00)
  • Efes - Olimpija Milano (petak, 18.30)
  • Žalgiris - Valensija (petak, 19.00)
  • Olimpijakos - Partizan (petak, 20.15)
  • Barselona - Real Madrid (petak, 20.30)



Pogledajte i najbolje fotografije sa utakmice Crvene zvezde i Panatinaikosa, pred punim tribinama "Beogradske arene":

Delije izvizdale Matijasa Lesora
Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

