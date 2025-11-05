Crvena zvezda prva na tabeli Evrolige: Ovako nešto niko nije ni sanjao poslije 0-2

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige poslije pobjede Crvene zvezde protiv Panatinaikosa.
Izvor: MN Press/Euroleague/Screenshot
Crvena zvezda igra zaista nevjerovatno u Evroligi i došla je do
sedme uzastopne pobjede. Večeras je pred punim tribinama "Beogradske arene" pao i Panatinaikos 86:68, protiv koga su crveno-bijeli u jednom trenutku imali i 28 poena prednosti.
Na kraju, neće u Crvenoj zvezdi biti nezadovoljni ni sa ovih "+18". Najvažnije je da se piše pobjeda i da Crvena zvezda u ovom trenutku ima skor 7-2, što je dovoljno za prvo mjesto na tabeli. Na toj poziciji će sigurno prenoćiti, pošto je zapravo ovo bila i jedina utakmica koja se igrala u srijedu.
Da li će Zvezda biti "usamljena" na prvom mjestu zavisi od duela Dubai - Hapoel Tel Aviv koji je na program u četvrtak u Sarajevu, gdje Izraelci mogu da stignu crveno-bijele, odnosno tu šansu imaće još samo Žalgiris protiv Valensije u petak.
Evo i svih parova 9. kola Evrolige:
Fenerbahče - Lion (četvrtak, 18.45) Dubai - Hapoel (četvrtak, 19.00) Baskonija - Virtus (četvrtak, 20.30) Makabi - Monako (četvrtak, 21.00) Pariz - Bajern (četvrtak, 21.00) Efes - Olimpija Milano (petak, 18.30) Žalgiris - Valensija (petak, 19.00) Olimpijakos - Partizan (petak, 20.15) Barselona - Real Madrid (petak, 20.30)
Pogledajte i najbolje fotografije sa utakmice Crvene zvezde i Panatinaikosa, pred punim tribinama "Beogradske arene":
Delije izvizdale Matijasa Lesora
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
(MONDO)