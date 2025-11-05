"On je veliko pojačanje, to se vidi na jedan potez": Saša Obradović posebno nahvalio dva igrača Crvene zvezde

Trener Crvene zvezde Saša Obradović posebno je pričao o Stefanu Miljenoviću i Džaredu Batleru poslije pobjede nad Panatinaikosom.

Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je rutinski savladala Panatinaikos 86:68 na svom terenu i sa sedmom pobjedom u nizu je došla na vrh tabele Evrolige. Trener ovog tima Saša Obradović poslije meča.

"Zaslužili smo da pobijedimo ovu utakmicu, ali ovo neće biti isti Panatinaikos u drugom dijelu sezone. Počeli smo jako dobro i kada imamo sigurno vođstvo krenuli smo da budemo neoprezni i dali smo im neke lake poene", počeo je Saša Obradović.

Uz samo tri trojke Zvezda je pobijedila ovaj meč, ali je čvrsta odbrana bila tako koja je riješila utakmicu. Dok je defanziva ovakva, nema brige.

"Sve dok igramo odbranu i sve dok imamo siguran skok imamo šanse kakav god da imamo procenat šut. Nije lako, još integrišemo novog igrača kome još fali kondicije. Sve u svemu, morali smo da se adaptiramo tokom cijele utakmice na petorke Panatinaikosa. Teško je spremiti se za ovakvu utakmicu. Ono što zadovoljava je odbrana na Nanu. Tu smo uradili odličan posao. Sve u svemu zaslužena pobjeda", dodao je Obradović.

Pričao je o Stefanu Miljenoviću i Kendriku Nanu i istakao koliko je zadovoljan kako njihovim partijama, tako i odnosom prema igri, treningu, ekipi, rivalima...

"Sigurno je veliko pojačanje i to se vidi na jedan, dva poteza. Vjerovatno mu neko ne bi uzeo dvije lopte na dribling preko pola da ima to u nogama skroz. Biće sigurno dobar za ekipu, ne samo i igrački nego ljudski. Dobro pojačanje sigurno.

Što se Stefana tiče koristi svaki minut kroz ABA i Evroliigu. Drago mi je što mogu da mu dam minute, dečko je koji ima karakter. Ne boji se kontakta ni veličina ispred sebe. Takva osoba, ne samo košarkaš će napraviti nešto u svojoj karijeri."

11 igrača je dobilo minute, a tokom sezone će gledati da rasporedi minutažu Obradović. Sada je samo Jago ostao bez nastupa, uz Uroša Plavšića koji je odigrao tek nekoliko minuta.

"Generalno sam igrao i sa 13 i 14 igrača. Mnogo je važno da nađeš neke minute jer je to zalog za budućnost. Iako je defintiivno da nam fale neka dobra pojačanja koja su billa predviđena da budu nosioci. I u ovakvoj situaciji je bitno da imaš rotaciju igrača uz dupla kola moraš nekad malo da kalkulišeš da bi izdržao sezonu. Bitno je da svako pruži svoj kvalitet i to meni olakšava posao", objasnio je Obradović.

Na kraju je pričao i o skoru Crvene zvezde u Evroligi, ali i o porazu koji se desio u Subotici u ABA ligi.

"Mislim da ljudi moraju da budu svjesni da ima stvari koje su bile velike pobjede, ali nam je dosta toga išlo na ruku. Treba očekivati i drugi dio gdje ćemo mnogo više da putujemo. Imaćemo naravno tu i druge igrače. Pokušavam da pričam o tome da euforija može da bude loša. Nije lako to kontrolisati sa trenerske strane. Nekada sam govorio da je poraz jedini način da staneš na zemlju, ali ne želimo da izgubimo. Možda je i "dobro" što se desio taj Spartak, da stanemo malo na zemlju", završio je on.

(MONDO)

