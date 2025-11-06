logo
Dimitris Janakopulos šokirao reakcijom poslije debakla protiv Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ostavio je kratku poruku poslije poraza od Crvene zvezde.

oglasio se dimitris jankopulos poslije poraza od zvezde Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman nije uspeo da se uzdrži od provokacija nakon ubjedljivog poraza od Crvene zvezde u Beogradu. Ipak, dočekali smo pomalo iznenađujuću rekaciju gazde atinskog velikana Dimitrisa Janakopulosa. Kontroverzni Grk je objavio kratku poruku na svom Instagram nalogu.

Obično Janakopulos kuka na sudije, veliča Panatainaikos i pravi haos na društvenim mrežama poslije neuspeha, ali ovog puta je to izostalo. 

"Ovo je Panatinaikos", napisao je Jankopulos uz hešteg "podsjetnik".

Objava Dimitrisa Janakopulosa
Izvor: dpg7000/Instagram/Printscreen

 Pretpostavljamo da je gazda Panatinaikosa želio da poruči da će njegov klub izaći iz krize, ali definitivno ima šta da zamjeri igračima koji su u Beograd stigli kao da su turisti.

Šta je rekao Ataman?

Lako se Turčin zbunio na konferenciji, pa je čestitao pobjedu Olimpijakosu umjesto Crvenoj zvezdi. "Počeli smo loše utakmicu, dosta grešaka, promašili smo deset šuteva, svašta smo promašili i izgubili smo kontrolu nad utakmicom. U posljednjoj četvrtini su neki igotrači pokazali karakter, probali smo da se vratimo, ali smo napravili par grešaka i izgubili smo", rekao je Ataman, pa pecnuo Zvezdu: "Čestitam Olimpijakosu... Ovaj, izvinjavam se, mislim na Crvenu zvezdu, navijači su navijali za Olimpijakos".

(MONDO)

Tagovi

Dimitris Janakopulos KK Panatinaikos KK Crvena zvezda Evroliga

