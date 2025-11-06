logo
"Počasti nešto, da popijemo, ljubi te brat": Zvezdin Amerikanac prvi put sreo trubače, ostao zbunjen

"Počasti nešto, da popijemo, ljubi te brat": Zvezdin Amerikanac prvi put sreo trubače, ostao zbunjen

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zanimljiva scena pred Beogradskom arenom poslije utakmice Zvezde.

Devonte Grejem sa trubačima pred Arenom Izvor: Instagram/_allstaralyssa/MN Press

Zvezdin američki košarkaš Devonte Grejem naletio je na trubače ispred Beogradske arene. Jedan među njima zamolio ga je da ubaci novčanicu ili dvije u trubu. Najprije mu je to gestikulirao, a potom je bivši NBA as spustio prozor automobila, pa mu je trubač rekao: "Počasti nešto legendo, da popijemo ljubi te brat".

"Ne znam šta da kažem, nemam keš", rekao je Amerikanac i ostavio razočaranog trubača.

Pogledajte tu scenu poslije utakmice Zvezda - Panatinaikos i sedme u nizu evroligaške pobjede crveno-bijelih, za prvo mjesto na tabeli.

Snimak je sa pratiocima na društvenim mrežama podijelila Grejemova djevojka Alisa Tompson, sa kojom je poslije Beogradske arene otišao na kuglanje. 

Grejem još nije debitovao za Zvezdu

Dugogodišnji NBA plejmejker oporavlja se još od septembra od komplikovane povrede zbog koje još nije odigrao ni minut u crveno-bijelom.

"Počeo je da trenira nakon dužeg oporavka, usljed povrede koju je zadobio na utakmici protiv Fenerbahčea u pripremnom periodu. Poslije udarca koji je zadobio u periodu od dvije nedelje došlo je pojave koštane modrice koja je dijagnostikovana, pa je nakon toga uslijedio dodatni period mirovanja i rehabilitacije. Devonte se priključio ekipi i ulazi u trenažni proces, kako bi povratio takmičarsku formu i pripremio se za nove izazove i debitantske minute na zvaničnim utakmicama u dresu KK Crvena zvezda", saopštio je klub o njemu ove sezone.

Tagovi

KK Crvena zvezda Devonte Grejem košarka

