Šta se dešava s najvećim pojačanjem Crvene zvezde?

Na kraju utakmice Crvene zvezde i Olimpije vidjeli smo da Devonte Grejam nosi ortopedsku čizmu.

Izvor: TV Arena sport

KK Crvena zvezda Meridianbet je porazom od Olimpije Milano počela novu sezonu u Evroligi, a ono što od rezultata više brine je situacija s povredama. Između ostalog, trener Janis Sferopulos nije mogao da računa na Devontea Grejama koji je dobio udarac tokom meča s Fenerbahčeom na Kritu tako da je Amerikanac bio i "civilu" u prvom meču sezone.

Ipak, ono što posebno zabrinjava je što je na desnoj nozi, koju je povrijedio prilikom doskoka, nosio ortopedsku čizmu. Za sada nije jasno da li je to radi predostrožnosti ili je u pitanju ozbiljnija povreda nego što se činilo.

Devonte Grejam nosi čizmu dok su oko njega igrači Zvezde.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno. Svi ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo", bilo je sve što je Sferopulos rekao pred utakmicu Evrolige, tako da nije poznato kada bi Amerikanac mogao da se vrati na teren, a to svakako neće biti u četvrtak u drugoj rundi protiv Bajerna u Minhenu.

Ko je još povrijeđen u Zvezdi?

Čak petorica igrača su bila van tima za taj susret s Olimpijom (Dobrić, Plavšić, Kenan, Grejam i Bolomboj), dok im se pridružio i Hasijel Rivero. Već u prvom poluvremenu Kubanac je doživio povredu zbog koje je izašao s parketa i nije se više vraćao na parket, da bi halu napustio uz pomoć drugih, pošto nije mogao da se osloni na nogu.

"Moramo da se borimo, zdravi moraju da daju sve od sebe. I naravno, na tržištu smo i tražimo igrača koji može da zamijeni Kenana. To je prioritet. On je bek i moramo da nađemo beka da ga zamijeni", poručio je Sferopulos.

Nedugo poslije toga pojavila se informacija da Crvena zvezda zove Jaga dos Santosa da se vrati, iako ga je precrtala.

