"Marko je organizovao ćevape za cijeli tim": Zek Ledej blistao protiv Zvezde, pa spomenuo Partizan

Autori Nebojša Šatara Autori Mladen Šolak
0

Najbolji igrač Armanija Zek Ledej oglasio se nakon što je vodio ekipu do pobjede protiv Zvezde u Beogradskoj areni

zek ledej poslije zvezda armani o guduricu cevapima i partizanu Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Američki krilni centar Zek Ledej blistao je u dresu Armanija protiv Zvezde i predvodio ekipu do pobjede u Beogradskoj areni. Poslije utakmice je "iz druge" stao pred novinare, objasnivši da je njegov saigrač Marko Gudurić organizovao ekipi odlazak na ćevape.

"Marko je organizovao ćevape za cijeli tim", kazao je Ledej i nasmijao sve.

Potom je analizirao utakmicu.

"Sjajna prva pobjeda za nas kao tim. Potpuno smo novi, imamo mnogo novih igrača i u timu i u stručnom štabu. Sjajno je doći ovdje i u neprijateljskom raspoloženju pobijediti".

Da li je imao dodatni motiv kao bivši igrač Partizana?

"Partizanovac sam, jasno je da sam crno-bijeli, ali samo sam pokušao da budem lider svog tima, da budem fokusiran u teškom okruženju".

Nastup u Beogradskoj areni očigledno ga je dodatno motivisao.

"Uvijek je dobro okruženje ovdje u Srbiji, to znaš i kada izlaziš na teren ovdje. Imaju mnogo talenta, poentera, potpuno su novi i biće im potrebno vrijeme, kao i svima".

Dokle može Armani ove sezone?

"Imamo mnogo potencijala, dodali smo beka kao što je (Marko) Gudurić, doveli smo (centra, Devina) Bukera. Lorenzo Braun nije ni igrao. Imamo mlade, gladne igrače koji ulaze - (Niko) Menion, (Kvin) Elis, zadržali su mene i Ševa (Ševona Šildsa). Samo je potrebno da radimo i da nastavimo".

Italijanski tim će i naredni meč igrati u Beogradu, u četvrtak protiv Partizana u Areni od 20.30 časova.

Bonus video: Izjava Zeka Ledeja poslije Zvezde

Pogledajte

01:42
Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

Tagovi

košarka Zek Ledej Armani KK Crvena zvezda Evroliga

