"Pobijedili smo u neprijateljskom okruženju": Ledej objasnio kako je Armani srušio Crvenu zvezdu

Zek Ledej se oglasio poslije pobjede Armanija protiv Crvene zvezde u Areni. Bio je jedan od igrača odluke u ovom meču.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Armani je pobjedom započeo novu sezonu u Evroligi. Imaće dva gostovanja u Beogradu i na prvom je došao do pobjede. Savladao je Crvenu zvezdu u Areni (92:82). Igrač odluke bio je Zek Ledej koji je dao 21 poen, uz 5 skokova i imao indeks 25.

"Blagoslov je doći u ovu teško i neprijateljsko okruženje i pobijediti. Idemo dan po dan, imamo novi tim i moramo postepeno", rekao je Ledej u izjavi odmah po završetku utakmice.

Uslijedilo je pitanje i kako je bilo njemu da igra u Areni pošto je dugo bio tu kao košarkaš Partizana. Upravo će protiv crno-bijelih igrati u četvrtak.

"Ostali smo zajedno, držali smo se zajedno, igrali kao tim i utišali dvoranu. Odradili smo posao. Sada nas čeka naredni meč. Blagoslov je biti u Beogradu, ovo mi je kao druga kuća. Lijepo je biti u dvorani koju zovem kućom, bio sam ovdje dok sam igrao u Partizanu i osjećam se blagosloveno", zaključio je Ledej.