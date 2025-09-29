"Znam da sam lud, ali biću još luđi": Čima Moneke zna šta čeka Crvenu zvezdu u Evroligi

Čima Moneke se oglasio pred prvi meč Crvene zvezde u Evroligi i jedva čeka da zaigra pred navijačima u Areni. Obožava takvu atmosferu

Izvor: MN PRESS

Čima Moneke jedva čeka da počne nova sezona Evrolige. Crvena zvezda Meridianbet dočekaće Armani na startu elitnog takmičenja u beogradskoj Areni (20 časova). Biće to meč na kom neće igrati četvorica igrača, ali se nekadašnji košarkaš Baskonije raduje novom početku.

"Nikada nisam igrao pred ovakvom publikom, ne znam kako će moje tijelo da reaguje. Znam da sam lud, mislim da ću da budem luđi", počeo je Moneke razgovor sa srpskim novinarima na otvorenom treningu.

Konstatovali su da izgleda dosta smireno, pošto je poznat po svojim reakcijama.

"Smiren sam, jer je košarka, to sam čekao. Dan prije utakmicu sam spreman i čekam da meč počne".

"Nema izgovora, moramo da učimo brzo"

Ima dosta novih igrača i jasno je da je potreban period adaptacije.

"Kako god da izgledamo sada, bićemo bolji za nekoliko mjeseci i to je najvažnija stvar. Neću da pretjerujem sa reakcijama šta god da se desi, bilo da pobijedimo ili izgubimo. Imamo devet novih igrača, povrede. kako god da djeluje u utorak, gradimo nešto novo", poručio je Moneke.

Nije htio da traži nikakve alibije u tome da je novi tim i da kreću ispočetka.

"Nema izgovora, moramo da učimo brzo."

Nije htio previše da ulazi u taktičke zamisli i ideje za meč sa italijanskim timom.

"Taktički? To je pitanje za trenera. On ima taktiku koju ćemo da primijenimo. Imaju sjajne igrače. Moramo da nametnemo naš identitet", zaključio je Moneke.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:35 Čima Moneke Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)