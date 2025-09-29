logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znam da sam lud, ali biću još luđi": Čima Moneke zna šta čeka Crvenu zvezdu u Evroligi

"Znam da sam lud, ali biću još luđi": Čima Moneke zna šta čeka Crvenu zvezdu u Evroligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Čima Moneke se oglasio pred prvi meč Crvene zvezde u Evroligi i jedva čeka da zaigra pred navijačima u Areni. Obožava takvu atmosferu

cima moneke bicu jos ludji Izvor: MN PRESS

Čima Moneke jedva čeka da počne nova sezona Evrolige. Crvena zvezda Meridianbet dočekaće Armani na startu elitnog takmičenja u beogradskoj Areni (20 časova). Biće to meč na kom neće igrati četvorica igrača, ali se nekadašnji košarkaš Baskonije raduje novom početku.

"Nikada nisam igrao pred ovakvom publikom, ne znam kako će moje tijelo da reaguje. Znam da sam lud, mislim da ću da budem luđi", počeo je Moneke razgovor sa srpskim novinarima na otvorenom treningu.

Konstatovali su da izgleda dosta smireno, pošto je poznat po svojim reakcijama.

"Smiren sam, jer je košarka, to sam čekao. Dan prije utakmicu sam spreman i čekam da meč počne".

"Nema izgovora, moramo da učimo brzo"

Ima dosta novih igrača i jasno je da je potreban period adaptacije.

"Kako god da izgledamo sada, bićemo bolji za nekoliko mjeseci i to je najvažnija stvar. Neću da pretjerujem sa reakcijama šta god da se desi, bilo da pobijedimo ili izgubimo. Imamo devet novih igrača, povrede. kako god da djeluje u utorak, gradimo nešto novo", poručio je Moneke.

Nije htio da traži nikakve alibije u tome da je novi tim i da kreću ispočetka.

"Nema izgovora, moramo da učimo brzo."

Nije htio previše da ulazi u taktičke zamisli i ideje za meč sa italijanskim timom.

"Taktički? To je pitanje za trenera. On ima taktiku koju ćemo da primijenimo. Imaju sjajne igrače. Moramo da nametnemo naš identitet", zaključio je Moneke.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:35
Čima Moneke
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čima Moneke košarka KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC