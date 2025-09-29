"Otišao je u Ameriku na operaciju": Crvena zvezda bez četvorice na premijeri u Evroligi

Crvena zvezda ima velike probleme sa povredama pred početak nove sezone u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda počinje takmičenje u Evroligi u utorak od 20 časova kada u Beograd dolazi Olimpija iz Milana, a na tom meću će trener Janis Sferopulos imati ogromnih problema. Na treningu pred početak sezone otkrio je da će biti bez četiri jako bitna igrača na otvaranju.

Znali smo da je Ajzea Kenan povrijeđen i vrlo vjerovatno izgubljen za cijelu sezonu, ali u zadnji čas pojavili su se novi problemi. Uroš Plavšić, Ognjen Dobrić i Devonte Grejem neće moći na teren.

"Dobrić ima problem sa povredom koji vuče još od Evrobasketa, Plavšić je uganuo zglob, dok Kenana čeka operacija u Americi. Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno", rekao je Janis Sferopulos na treningu i istakao da će ostali morati da zapnu.

"Svi ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo. Potrebna nam je i podrška navijača. Ovo je nov tim i želimo da počnemo na pravi način. Novajlije se adaptiraju na tim, navikavaju se na filozofiju. Za prvu utakmicu smo spremni, ali što više budemo igrali to ćemo biti bolji."

Velike ambicije, novi tim, nova sezona

Nova sezona počinje duelom sa timom iz Italije koji ima problem sa povredom Marka Gudurića. Oba tima će željeti da počnu sa trijumfima.

"Počinjemo sutra sezonu i veoma smo uzbuđeni. Igramo protiv vrlo dobrog protivnika, Olimpije Milano. Imaju mnogo novih igrača. Nažalost, imamo mnogo povreda. Moramo da se borimo, treba nam podrška, ovo je nov tim. Želimo da počnemo pozitivnim rezultatom", rekao je Sferopulos novinarima.