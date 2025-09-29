logo
Partizan naciljao centra Los Anđeles Lejkersa: Sjajni defanzivac hoće minute, ima iskustvo i u Evropi

Partizan naciljao centra Los Anđeles Lejkersa: Sjajni defanzivac hoće minute, ima iskustvo i u Evropi

Autor Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić
0

Partizan je prema nekim navodima u pregovorima sa Kejlorom Kelijejm, centrom koji je posljednji angažman imao u Los Anđeles Lejkersima.

Kajlor Keli na meti KK Partizan Izvor: Twitter/NationMffl

Partizan i dalje traži centra, a najnoviji pik je Kajlor Keli. Kako navode strani izvori 28-godišnjak iz Jute koji je trenutno slobodan igrač na radaru je crno-bijelih.

Visok je 213 centimetara, poznat je prije svega kao odličan defanzivac i bloker, a imao je iskustva u Evropi. Igrao je za London Lajonse i za danski tim Baken Bersa, a kratko je nastupao u Italiji za Trst.

Nakon što je prošao čak tri koledža nije draftovan, a onda je igrao u nekoliko timova u razvojnoj ligi, kao i u nekim drugim ligama po Americi. Debi u NBA imao je 2025. u dresu Dalasa, a tokom iste godine je upisao nastupe za Nju Orleans Pelikanse i Los Anđeles Lejkerse.

Prošle godine je bio najbolji bloker razvojne lige, izabran je i u idealnu defanzivnu petorku razvojne lige. Poslije samo 11 NBA mečeva možda je vrijeme da potraži minute, a moguće da će to uraditi u Partizanu.

Kajlor Keli KK Partizan košarka ABA liga Evroliga

