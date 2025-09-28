Željko Drčelić pričao je o budžetu Crvene zvezde i otkrio je da je manji od Partizanovog za sedam miliona evra. Dodao je i da ulaže sopstveni novac u klub.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pred start nove sezone predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić pričao je i o temi finansija. Tačnije o budžetu kluba i otkrio je da je manji za sedam miliona evra u odnosu na budžet večitog rivala Partizana.

"Koliki je budžet? Kao prošlogodišnji, oko 20 miliona evra, ali ne smijemo da zaboravimo da imamo sreću što imamo predsjednika na čelu države koji jako voli sport. Ne pričam samo o košarci, već i o fudbalu, rukometu, odbojci i mislim da država Srbija nikad više nije ulagala u sport nego u proteklih desetak godina. Rezultati toga moraju da dođu u nekom trenutku. Desilo se par nepredviđenih loših rezultata, na primjer košarkaša, ali ni to nije tragedija, to je sport. Nije ni to loš rezultat po meni, u sportu se dešavaju čuda, Finska je napravilo čudo i šta reći", rekao je Drčelić za zvanični sajt kluba.

Vidi opis Koliki je budžet Crvene zvezde? Drčelić otkrio da je manji od Partizanovog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Otkrio je i da daje svoj novac u klub i da tako pomaže funkcionisanje Zvezde.

"To je logično, ako nešto voliš i predsjednik si i imaš mogućnosti, naravno da ćeš pomoći. Svi moji prijatelji oko mene mogu da pomognu i srećan sam zbog toga", dodao je Drčelić.

Koliki je budžet Partizana?

Izvor: MN PRESS

Prije nekoliko dana je na konferenciji za medije prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović otkrio i koliko iznosi budžet crno-bijelih.

"Naš budžet je 27 miliona evra, to nije budžet za prvi tim, nego cjelokupan i za mlađe kategorije i sve. Vraćeni su dugovi, izmirene poreske obaveze. Uspeli smo da napravimo budžet od 27 miliona evra. Država je izmirila sve obaveze sa nama, kroz NIS, Telekom i grad Beograd i to iznosi 5 miliona evra, izmirili su te obaveze. Hoću da pohvalim ulaganje u profesionalni sport. Vršimo tako stalnu promociju naše države na najljepši mogući način, kao sada u Australiji. Dolaze stranci, troše novac u Beograd. Država puni naš budžet sa tačno 17 procenata", ispričao je tada Ostoja Mijailović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!