"Svuda je bilo krvi, mislila sam da je slijep i sakat": NBA bek na pragu Zvezde, a samo čudom je ostao živ

Kion Džonson je jedva preživio nesreću sa vatrometom kada je bio dijete.

Crvena zvezda je ostala bez Ajzee Kenana samo nekoliko dana pred početak sezone, a prema najnovijim informacijama iskusnog beka zamijeniće Kion Džonson. Mladi 23-godišnji NBA košarkaš je u potrazi za angažmanom i mogao bi da dođe u Beograd.

Poslije NBA početaka u Los Anđeles Klipersima i Portlandu on se probio u Bruklinu, a svega toga je moglo da ne bude. Zapravo je pred sam upis srednje škole Kion Džonson pukom srećom ostao živ.

Šta se desilo Kionu Džonsonu?

Dva mjeseca pred početak srednje škole u kojoj je i napravio najvažnije košarkaške korake Kionu Džonsonu je vatromet eksplodirao i odbacio ga nekoliko metara od mjesta na kome je bio. Tom prilikom je zaradio ozbiljne povrede, a zamalo je ostao bez šake.

Morao je da ide na osam nedjelja intenzivne fizikalne terapije, a na četiri prsta imao je otvorene prelome. Ljekar koji je neposredno prije toga uspio da odradi transplataciju ruke 14-mjesečnom djetetu ga je spasio.

Čega se Kion sjeća?

Sada zna da su mu kosti četiri prsta probile kožu, ali same eksplozije se baš i ne sjeća. Prerano je opalio vatromet i onesvijestio ga. Domali prst jedne ruke je bio toliko oštećen da se davalo malo šanse da će biti spašen. Ipak doktor Dag Veikert, jedan od najboljih ortopedskih hirurga ga je spasio. Tog 26. juna 2015. godine preživio je strašnu dramu,

"Prvo ništa nisam mogao da vidim. Posle toga nijsam mogao da koristim telefon, pa sam rekao rođaku da pozove hitnu pomoć. a ja sam sa njegovog telefona pozvao mamu", prisjetio se Džonson kome je telefon zapravo spasio nogu. Ajfon je apsorbovao većinu udarca i noga mu je ostala netaknuta.

Majka ga vidjela krvavog, mislila da je oslijepio

Kionova Majka Konsvela Sperou Džonson je bila sjajna košarkašica i prenijela je tu ljubav na sina, a tog dana je brzom reakcijom spasila njegovu karijeru.

"Bilo je mnogo krvi na njegovim rukama, nogama i grudima. Imao je opekotine svuda po grudima, brinula sam se i za to šta mu je sa očima. Beonjače su mu bile crvene, nismo znali da li mu je vid oštećem. Nismo znali šta mu je sa testisima, ali telefon ih je zaštitio.

Rekli su mi da možda neće moži da mu spase ruku, a moj prvi instinkt je bio da se pomolim i to sam uradila. Dok smo putovali ka bolnici zaglavili smo se u saobraćaju, a ja sam zvala i mužda da dođe u bolnicu. Tamo su ga pregledali od glave do pete. Provjeravali su mu vid i svaki dio tijela. Zaista sam impresionirana i zahvalna što smo otišli tamo. Da nije bilo tako možda bi ostao bez ruke ili ne bi mogao da je koristi", rekla je ona.

Ljekar nije ni slutio koga je spasio

Kion je morao da nosi stentove koji su mu ispravljali prste, morao je nedjeljama da ide na po četiri fizikalne terapije nedjeljno, a doktor Veikert koji mu je spasio ruku nije mogao ni da sanja da spašava ruku koja će ubacivati NBA trojke.

"Vidio sam mnogo strašnih povreda djece, ali morate da se nadate da će se svi dijelovi oporaviti uz terapiju i motivaciju. Ipak ne znate šta će biti na kraju, šta ćete uspjeti da popravite. Počinjete od osnova - da li je tu palac, koliko prstiju je povrijeđeno, šta može da se uradi da bi se ruka spasila.

Nisam znao da će ovaj 13-godišnji vižljasti klinac da postane jedan od najboljih 20 košarkaša u svom godištu. Jednostavno ne gledate tako pacijente, fukusirate se na povredu. Očigledno ovakve povrede mogu i loše da se završe. Sa ovakvom povredom što ste mlađi veća vam je šansa da se oporave koža i nervi, kao i da se kost oporavi na vrijeme. Kada gledamo samo njegove godine imao je dosta šanse da se oporavi.

On se rehabilitovao i nastavio je da igra košarku. Nije dozvolio da ga to obeshrabri, nijje sažaljevao sebe. Znao je da je napravio grešku i dao je sve od sebe da se oporavi. Radio je kroz bol, oporavio se i prebolio je to", rekao je ljekar.

Ovo je promijenilo život Kionu

Kasnije NBA bek, a sada potencijalni košarkaš Crvene zvezde istakao je da mu je ovo iskustvo promijenilo život. "Čim se to desilo, meni se promijenio život. Nema tu sumnje, ugrozio sam sopstveni život. Saznao sam da je vrlo brzo nakon toga jedan dječak preminuo od posljedica slične povrede. Ovo me je spustilo na zemlju. Stvarno ne znam gdje bih danas bio bez moje šake i bez košarke", iskreno je rekao Džonson.