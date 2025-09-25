"Da li bi Jokić i devedesetih ovako dominirao?": Skoti Pipen zna šta bi mu bio najveći problem

Nezaboravni NBA šampion govorio je o dominaciji Nikole Jokića i bio upitan da li bi mogao da je "prebaci" i u nekadašnju eru košarke.

Nezaboravni as Čikago Bulsa i član "Kuće slavnih" Skoti Pipen (60) doveo je u pitanje da li bi Nikola Jokić na isti način dominirao košarkom i tokom devedesetih.

Najbolji saigrač Majkla Džordana u Bulsima i šestostruki NBA prvak nije siguran da bi Nikola Jokić i Luka Dončić uspjeli da igraju na isti način i u njegovo vrijeme, kada je bio najbolji krilni košarkaš na svijetu.

Da li bi Dončić i Jokić bili isto dominantni i tokom osamdesetih i devedesetih?

"Ne znam. Igrali smo presing preko čitavog terena. Da li bi Jokić mogao da prenosi loptu pod takvim pritiskom? Ne znam. Sigurno je da ima odličan pregled terena i da dodaje loptu veoma dobro. Ipak, ne znam da li bi mu bilo lagodno da prenosi loptu pod presingom protivnika", kazao je Pipen u intervjuu za "Marku".

Pipen je potom naglasio svoj osnovni pristup košarci - ona nije stvar kvaliteta pojedinca, već čitavog tima.

"Košarka je timski sport i nije me briga kako sjajne individualne igrače ćeš dovesti u tim. To ne donosi titule. Tim mora da bude sjajan".

"Mi ili Golden Stejt? Bili bismo kao bjegunci iz zatvora"

Bio je upitan i bivši košarkaš Čikago Bulsa, Hjustona i Portlanda i da uporedi današnju eru NBA lige sa svojom.

Bio je upitan i bivši košarkaš Čikago Bulsa, Hjustona i Portlanda i da uporedi današnju eru NBA lige sa svojom.

"Različita je igra, u smislu toga kako se promoviše, kako arbitri sude. I igrači su drugačiji. Sada su veći, jači, brži. Neću da kažem da se košarka sada zasniva na još više fizičkoj igri. Košarka je krajem osamdesetih i početkom devedesetih bila najčvršća što je mogla da bude. Ne vidim da je današnja igra tako fizička samo zato zbog jakih faulova koje si mogao da napravi. Timovi su igrali sa drugačijim pristupom", kazao je on.

Neizbježno je bilo pitanje i da li bi njegovi najjači Čikago Bulsi iz 1996. pobijedili Golden Stejt iz 2016? Ta dva tima smatraju se najboljim ikad, sa razlikom da su Bulsi poslije ostvarenog skora 72-10 postali šampioni, a Golden Stejt Voriolrsi su učinka 73-9 ostali bez titule nakon epskog preokreta Klivlenda Kavalirsa predvođenih Lebronom Džejmsom u finalu.

"Ko bi pobijedio? Zavisi od pravila. Ako gledamo prema pravilima iz devedesetih, Stef Kari nije isti igrač. Ali ako bismo, sa druge strane, mi zaigrali prema njihovim pravilima, bilo bi to kao bježimo iz zatvora. Imaš slobodu, niko te ne zaustavlja, niko te ne baca na pod, tako da bi vjerovatno oni pobijedili, iz tog ugla. Imali bi Stefa Karija i Kleja Tompsona, vjerovatno dvojicu najboljih šutera trojki. To nije bila naša ekspertiza", dodao je Skoti Pipen.