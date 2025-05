Skoti Pipen "Nikola Jokić je najbolji, a nedovoljno poštovan"

Skoti Pipen istakao je da je Nikola Jokić najbolji košarkaš, ali je primijetio i da nije dovoljno cijenjen - kao da njegov talenat nije prepoznat.

Skoti Pipen je legendarni NBA igrač i član "Kuće slavnih", a kad jedna legenda govori o Nikoli Jokiću toliko lijepih riječi, onda joj moramo vjerovati. Bivši igrač Čikaga istakao je da je centar iz Sombora "najbolji košarkaš", te mu odnos koji većina igrača ima prema njemu nije sasvim jasan.

Pipen je sa svojih 203 centimetra dominirao na parketu, ali može se reći da je najsrećniji bio kad je pomagao saigračima da dođu do poena. Sve to na nekoga podsjeća - Nikolu Jokića, Srbin to radi na vrhunskom nivou i osim što je poenterski najvažniji igrač svog tima, on ima ogromnu ulogu kad su u pitanju asistencije. Međutim i pored svega toga, njegov tim nije uspio da se plasira u finale Zapadne konferencije, ali igra Jokića konstatno stavlja Denver u poziciju glavnog konkurenta za prsten.

"Gledam Jokića i razmišljam... mislim da smo svi propustili koliko je ovaj momak bio sjajan u posljednje dvije godine", rekao je Pipen u razgovoru sa svojom bivšim saigračem Stejsijem Kingom. "Kad razmislim o njemu, posljednji put kada sam se zaista fokusirao na Džokerovu igru vjerovatno je bilo tokom perioda završetka sezone. Mada ja živim na Zapadnoj obali, gledam mnogo košarke na Zapadnoj obali, ali jednostavno ne volim Denver."

Zašto Nikola Jokić nije cijenjen više?

Nakon što je vidio kako Nikola Jokić komanduje svojim timom i dominira na obje strane terena, a uz to ima i minimalnu podršku saigrača, jednostavno nije mogao da ostane nijem. Ipak, čini se da sve to nije bilo dovoljno, pa se Pipen prisjetio i Ol-stara 2023. kad je Jokić izabran kao posljednji igrač Lebronovog tima.

"Kada sam gledao ovog momka kako igra, mogao sam samo da kažem 'kako je moguće da najbolji košarkaš ne bude izabran?'Bio sam u fazonu 'vau'", rekao je.

Morao je King da doda svoj osvrt na konstataciju bivšeg saigrača: "Kad bismo se igrali oni bi sigurno ovako razmišljali: 'Hej, ja ću uzeti Larija, električara. Uzeću, znaš, Majka, vodoinstalatera. A onog velikog momka? Ne, ne mislim da umije da igra'", rekla je Stejsi. "On bi bio posljednja izabrana osoba."

Na kraju je dodao: "Ali kada je on u tvom timu? Ne gubiš igru. Dobićeš svaku utakmicu, čak i ako je šala".

Zašto je Nikola Jokić najbolji?

Ukratko su dvojica bivših saigrača objasnila zbog čega je Nikola Jokić najbolji košarkaš. Trostruki MVP, odigrao je izuzetnu sezonu i ne samo ovu, već posljednjih pet. Prosječno je bilježio tripl-dabl u ligaškom dijelu sezone, dok je u plej-of fazi bio igrač koji je bio najbolji u apsolutno svakoj konkurenciji.

Na 13 odigranih mečeva reprezentativac Srbije je bilježio 26,7 poena, 13 skokova, 8,1 asistencija, 2,2 ukradene lopte i 0,9 blokada. Možda to jeste manje od njegovog prosjeka u sezoni, ali trebalo bi uzeti u obzir da su se gotovo svi mečevi igrali uz minimalnu pauzu. Ipak, čak i ovakva statistika bila je dovoljna da Nikola dominira u svim statističkim podacima - poenima, skokovima, asistencijama, ukradenim loptama, postignutim dabl-dablovima, ali i tripl-dablovima.

