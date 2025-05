"Ovo je kraj ere u Denveru": Nikola Jokić mora da pritisne reset i otjera preplaćene zvijezde

Nikola Jokić i gazda Denvera Džoš Krenke imaće ovog ljeta pune ruke posla pošto je ovo prekretnica za Denver. Moraju da pritisnu dugme reset i riješe se preplaćenih zvijezda koje ne doprinose, ali je pitanje šta će dobiti za njih.

Nikola Jokić odigrao je najbolju sezonu u životu i neće biti ni MVP, a ni ono njemu važnije - šampion NBA lige. Odgovornost za obje stvari snosi isključivo njegov Denver koji nije uspio oko njega da napravi dovoljno dobar tim, tako da će još jedna sezona otići u nepovrat i nešto mora da se mijenja, kako je i sam rekao poslije poraza od Oklahome.

Dok se čeka ko će biti novi trener i generalni menadžer Denvera, novinar Mark Kizla je u svojoj kolumni za "Denver Gazette" opet ubo srž problema. Štetni ugovori koje je davao generalni menadžer Kelvin But doveli su Nagetse u vrlo neprijatnu situaciju iz koje će se jako teško izvući, pošto su "zarobljeni" Ol-star ugovorima za igrače koji to nisu, tako da ostaje prava misterija kako će uspeti da se riješe Džamala Mareja i Majkla Porter Džuniora.

"Kako vrijeme curi u vrhuncu karijere Nikole Jokića, Nagetsi hitno moraju da pronađu novog arhitektu s novom vizijom. Ovaj loše izgrađen, neuravnotežen tim sa previše oslonca na vrhunske igrače jednostavno se - pokvario", navodi Mark Kizla i poziva da trejduju i Portera i Mareja pošto je ovo "kraj jedne ere".

Šta je označilo kraj ere za Denver?

Bivši trener Denvera Majkl Meloun i košarkaš Džejlen Piket.

Šampionski tim iz 2023. godine nije bio ni blizu titule u posljednje dvije sezone, a kako poručuje Kizla poraz od Oklahome u "majstorici" (125:93) samo je "pokora za sve košarkaške grijehe načinjene u tom periodu". Krivica je na treneru Majklu Melounu i generalnom menadžeru Kelvinu Butu koji su se svađali, umjesto da se ujedine i naprave pravo okruženje za Jokića.

"Otkaz za njih dvojicu je bila hrabra odluka koja je probudila nešto u ovom jezgru tima koje čine Jokić, Marej i Gordon - energiju koju su iskoristili da pobijede Kliperse u seriji od sedam utakmica i dovedu Oklahomu do krajnjih granica prije nego što su ispali iz plej-ofa. Iako bi selektivna amnezija bila lakši izbor, molim vas, nemojte zaboraviti tužnu sliku iz poraza koji je djelovao kao kraj jedne ere", poručuje autor teksta i dodaje da igrači koji su dobili šansu u "garbidž tajmu" - Piket, Votson, Strouter i Nadži - ipak nisu kvalitet za tim koji hoće do šampionskog prstena.

"Spreman sam da stanem i posvjedočim da Meloun zna kako se pravi šampionska košarka bolje nego But. Ali, u ovom trenutku to je besmisleno - jer su beskrajne svađe oko marginalnog NBA talenta (Džejlena Piketa, prim. aut.) dovele do toga da obojica budu otpušteni na sramotan način", objašnjava autor teksta.

Šta dalje za Denver?

Mark Kizla ističe da Dejvida Adelmana, koji je obavio dobar posao poslije otkaza Majklu Melounu, ne može da se smatra i dalje "sigurnim rješenjem za glavnog trenera" dok god se ne odluči ko je generalni menadžer, a poslije svega toga moraju da pričaju i sa Nikolom Jokićem.

"Jokić je najmoćnija sila prirode u košarkaškom univerzumu, ali nije mogao da nosi Denver do iznenađenja, posebno s dosadnim defanzivcem Aleksom Karuzom koji mu je visio s obje ruke. Karuzo nosi čelične čizme i podiže prašinu, baš kao što je Brus Braun radio za Denver 2023. Karuzo je mudar igrač kakav Majkl Porter Džunior nikada neće biti, bez obzira koliko Denver sada plaća ili njeguje njega", poručuje Kizla i poredi plate - Porter zarađuje 35,8 miliona dolara, a Karuzo tek četvrtinu toga.

Uz podsjećanje da je Oklahoma izgrađena da "traje godinama", da Viktor Vembanjama postaje zaštitno lice San Antonija, da je Hjuston napravio mladi tim i može da dovede Janisa Adetokunba i da je Kuper Fleg siguran izbor Dalasa, Mark Kizla pita se šta je sa Denverom.

"Kuda idu Nagetsi? Pitao sam Džoša Krenkea za to u svlačionici poslije poraza i rekao mi je: 'Nisam spreman da odgovorim na to pitanje. Pitaj me za nekoliko dana'", prepričava autor teksta i zaključuje:

"Ako Nagetsi brzo ne srede stvari, šampionski sjaj će im vrlo brzo izblijedeti na Zapadu. Bilo da je riječ o generalnom menadžeru s dokazanim rezultatima kao što je naš stari prijatelj Tim Koneli, bivšem strategu Voriorsa Bobu Majersu, ili možda nekom talentu u usponu iz redova NBA kancelarija - Denver mora da angažuje nekoga što prije. I to pre juna i novog drafta, jer ako postoji tržište za Portera ili Mareja, novi šef mora istražiti svaku mogućnost za građenje dubljeg tima. Nagetsi moraju da pritisnu dugme za reset. Džoker ima 30 godina - a ni mi ostali ne postajemo mlađi".

