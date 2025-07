Sin Majkla Džordana bio u burnoj vezi sa suprugom Skotija Pipena, koja mu je bila dadilja

Sin Majkla Džordana Markus bio je u vezi sa suprugom Skotija Pipena. Taj odnos prekinut je prije nešto više od godinu dana, ali čitava priča i dalje je interesantna.

Sin Majkla Džordana Markus nekoliko puta bio je u središtu javnosti, veliku prašinu podigla je vijest da je bio uhapšen zbog vožnje pod dejstvom kokaina, kao i posjedovanja iste supstance. Ipak, mnogo više pažnje privukla je vijest da je nekada bio u romantičnom odnosu sa svojom dadiljom, a riječ je o Larsi Pipen (51), supruzi proslavljenog košarkaša Skotija Pipena.

Par je bio zajedno od 2022. do februara 2024. i to je bila veza koju su netremice pratili svi američki mediji, ali i oni širom svijeta. Da ovaj odnos nije naišao na opravdanja govori i činjenica da je čak i Čarls Barkli jednom prilikom prokomentarisao čitavu situaciju. Slavni košarkaš je rekao: "Bilo mi je žao Majkla i Skotija. Sve to je mnogo komplikovano, ja ne volim kada je tako, jer onda svi imaju mišljenje o svemu, a internet nije pravo mjesto za to", rekao je Barkli u podkastu kod Šenona Šarpa.

Bivši igrač Finiksa posebno je istakao da mu je žao jer ispaštaju djeca Skotija i Larse - Skoti junior, Preston, Džastin i Sofija. "Mrzim kada je sve tako u tom nekom neredu. Nikada tu nema pobjednika, samo gubitnika."

Barkli je uvjeren da se odnos između dvojice legendarnih košarka promijenio. Zbog toga je jednom prilikom rekao: "Da sam sa nekim osvojio šest titula u NBA, pomislio bih da smo braća za cijeli život", zaključio je Barkli.

Da li je Džordan podržavao sina?

Majkl Džordan javno je bio protiv ove veze. Na pitanje da li podržava sina i bivšu suprugu prijatelja jasno bi odgovarao: "Ne". Međutim, to nije bila izjava koja je Larsi dopala, te je jednom prilikom rekla da je proživjela traumu zbog njegovog neodobravanja. "Ne mislim da je to bilo smiješno. Nema ničega smiješnog u vezi sa tim. Na neki način me je bilo sramota. Traumatizovana sam", rekla je Larsa za portal "TMZ".

Ko je Markus Džordan?

Markus je rođen 24. decembra 1990. i po uzoru na očevu karijeru svi su vjerovali da će biti velika zvijezda. Imao je svoje sjajne partije Markus, doduše one su bile tokom školskih dana, sa starijim bratom Džefrijem vodio "Lojola akademiju" do konferencijske titule. Odatle je prešao u Čikago u školu "Vitni jang" i tamo je vodio školu do titule u "4A šampionatu", u finalu je dao 19 poena u pobjedi protiv Vokigana (69:66) i dobio je MVP priznanje.

Ovakvi mečevi dali su nadu da će Markus biti isti otac, čak ga je i ESPN rangirao među 60 srednjoškolskih bekova u državi, prosječno je bilježio 10 poena, 4,5 skokova i 3,2 asistencije po meču. Međutim, problemi su rasli kako je Markus odrastao. Stigao je na koledž u Orlandu, a prvi problem bio je daj da je ovaj koledž imao potpisanu saradnju sa markom "Adidas", dok je Markus insistirao da nosi "Najki" i isključivo "Air Jordan", to je bio i glavni razlog raskida saradnje između Univerziteta i Adidasa.

Postigao je ukupno 1,152 poena na tom univerzitetu, najbolju partiju pružio je u sezoni 2010/11 kada je dao 28 poena u pobjedi protiv univeziteta "Zapadna Florida". Diplomirao je 2013. godine. "Tata nije uvijek bio tu, propustio je dosta mečeva u mojoj košarkaškoj karijeri, ali je to bilo zbog njegovog zgusnutog rasporeda i košarke. Uradio je odličan posao, pružao mi je podršku kada god je mogao, dolazio je kada god je mogao", rekao je Markus jednom prilikom.

Već poslije fakulteta riješio je da penzioniše, nije želio da se oproba u najjačoj ligi na svijetu.

Ko je Larsa Pipen?

Bivša supruga proslavljenog košarkaša Skotija Pipena Larsa (51) bila je u braku sa NBA zvijezdom od 1997. do 2021. Bila je učesnica rijaliti programa, te je jedna od njenih izjava privukla mnogo pažnje. "Uvijek sam sa Skotijem vodila ljubav četiri puta za veče. Tako je bilo svake večeri, nikada nismo imali slobodan dan tokom te 23 godine", jednom prilikom je rekla.

Odnos koji je Larsa imala sa Markusom (34) privukao je mnogo pažnje, naročito zbog činjenica da je bila njegova dadilja dok je bio dijete. Uz sve to, bila je i supruga Skotija Pipena koji je bio veli prijatelj i nezaboravni saigrač Markusovog oca. Ova veza bila je problematična i iz razloga jer je Džordan bio stariji svega desetak godina od Larsine djece.

